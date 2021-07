'Acuérdate de tu hijo': las palabras que motivaron a David Valero 

El flamante bronce español en bicicleta de montaña de los Juegos Olímpicos de Tokio-2020, David Valero, aseguró este lunes que "desde Rio tenía en mente hacer algo grande en unas olimpiadas". "Desde Rio tenía en mente hacer algo grande en unas olimpiadas, es muy complicado porque es una cita muy puntual, pero no es imposible y hoy la recompensa ha sido inmensa", afirmó Valero, que había sido noveno en los Juegos de 2016, en una rueda de prensa telemática.



"Acuerdate de tu hijo, vas a hacer historia, vamos", le gritó un auxiliar de su equipo a Valero en los momentos finales de la competencia.



"Cuando he cruzado la meta, el cúmulo de sensaciones, de emociones... No podía parar de llorar, al final ha sido un poco un cúmulo de todo", añadió el ciclista español, de 32 años, cuyas imágenes en lágrimas recorrían este lunes los medios españoles.

Valero se colgó el bronce tras una espectacular remontada, después de un arranque muy negativo en el 'start loop' (pequeña vuelta de salida), con un enganchón que le obligó a bajarse de la bicicleta y le situó en la posición 35ª.



La medalla solo la vislumbró en la última vuelta (de siete), en la que dio caza a un trío liderado por la leyenda Nino Schurter, tres medallas olímpicas, incluida el oro en Rio. "Después de la mala salida que tuvimos, recalculamos, vamos viendo tiempos, cómo va la cabeza, cómo va todo y si no estoy delante, intentar dar todo lo que tengo para hacer el mejor resultado posible", relató Valero.



"En los últimos dos kilómetros enganché al grupo de la medalla y me dije, ahora a jugar nuestras cartas", afirmó Valero, que acabó luchando por el bronce con Schurter.



"Lo que me pasó cuando vi a Nino fue en que 2017 en el inicio de la Copa del Mundo en la República Checa tuve un mano a mano muy bonito con él, y se la llevó él por 30 segundos", recordó Valero, antes de añadir que "hoy cuando lo he visto, ha sido un poco de tú a tú, me he dicho, hoy me toca a mí y al final he podido soltarlo".





Valero otorgó a España su segunda presea en estos Juegos Olímpicos, después que la joven Adriana Cerezo se colgara la plata en taekwondo el domingo.



AFP