Juan Sebastián Molano no se queja: el colombiano más ganador del 2023 en el World Tour

Hablar de Juan Sebastián Molano es referirse al embalador colombiano más importante del país, al ciclista que en la temporada ajustó más triunfos en el World Tour, la máxima categoría del pedalismo en el mundo

Molano fue un volador en las competencias, se cuentan cinco victorias, tres de ellas en las ‘grandes ligas’.

Gran año

Hace parte del UAE Emirates, uno de los equipos más poderosos del lote, y el año entrante espera consagrarse, ir al Giro de Italia, obtener un triunfo en una de las clásicas más importantes: la París-Roubaix.



¿Qué análisis hace de su temporada?

Fue un año con altas y bajas, pero logré sacar la temporada a flote. En el arranque tuve buenas piernas, fui motivado, me dieron el espacio que necesitaba para crecer un poco más y eso me dio confianza.



¿Qué fue lo malo?

Vino el parón grande que fue el accidente en Bélgica y después de eso trabajé duro para volver a las carreras lo más rápido posible y logré sacarlo adelante. Estuve casi un mes y medio sin bicicleta y un mes más en rehabilitación. Es muy difícil volver tras un accidente.



¿Qué significa volver a ganar en la Vuelta a España?

Llegué a la Vuelta en un estado de forma que no era el ideal. Al final trabajamos para conseguir la victoria de etapa y eso fue lo que hicimos. Fue el triunfo más importante del año por todo lo que significó.

¿A qué se refiere?

Por el sacrificio, porque renací, salí del hueco y me tocó demostrar que se puede salir adelante. Hice mi mayor esfuerzo por mi equipo, por mi familia y por la gente que me ayuda.



¿Qué pasó en el accidente?

Fue una señora que iba mirando el celular, no me vio y me atropelló. El equipo y el mánager en Europa están encargados de eso legalmente. No sé nada más.



¿Qué lesiones tuvo?

Una fractura en la cabeza de la tibia y un hematoma en la pierna izquierda. Un derrame de sangre en la rodilla, fractura de un dedo del pie en tres partes, un golpe fuerte en la cara y en la cabeza.



¿Qué fue lo más difícil?

Volver a montar la bicicleta después de mes y medio. Cuando te ponen a hacer trabajos uno sufre mucho para volver a la bicicleta y sentirse competitivo.

¿Estas victorias le dan tranquilidad o más responsabilidad?

El otro año me van a dar mucho más confianza. Haré un calendario más espectacular. Tengo más o menos visto qué carreras haré y qué meta tendré.



¿Cómo piensa consolidarse?

Hay que responder a la confianza. Lo estoy haciendo, este año me dieron vía libre y mucha confianza y el que viene será mejor. No tenemos embaladores nuevos, el grupo no contrató más, así que me darán más responsabilidad.



¿Está a la altura de hombres como Fabio Jakobsen o de Jasper Philipsen?

Primero fui lanzador, tuve una escuela bonita en todos estos años y me faltaría como hacer un calendario parecido al que hacen los fuertes rivales, el Tour, las pruebas que en realidad son las top del ciclismo mundial. Creo que lo tendré el otro año. Ya me gané el respeto del lote y espero confirmarlo.

Juan Sebastián Molano. Foto: EFE

¿Qué conclusiones sacaron tras perder el Tour de Francia?

En el equipo siempre apoyamos a Tadej Pogacar, porque muy poca gente lo sabe, pero lo que hizo no lo hace ningún ciclista. Se cayó dos meses antes del Tour, se fracturó el escafoides y fue muy incómodo. Se recuperó, volvió y peleó la carrera. Ser segundo en la general después de eso es inmenso.



¿Qué lo ilusiona?

Quiero ir bien a las clásicas. Llevo cuatro años analizando y me di cuenta de que puedo estar con los mejores y pelear esas victorias. Estoy enfocado es la París-Roubaix, me encanta, es dura, hermosa, pero es la mejor clásica que existe. Siempre he estado enamorado de ella.



¿Se enfocará en esa carrera?

Este año no se pudo hacerla bien, por cosas que no puedo controlar, pero haré una preparación importante para esa carrera. Luego, quiero ganar etapas en el Giro de Italia.

