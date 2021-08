‘Me apresuré un poco’: Juan Sebastián Molano

Jasper Philipsen se impuso en la segunda etapa de la Vuelta a España disputada este domingo entre Caleruega y Burgos, sobre 166 kilómetros, en la que Primoz Roglic conservó el liderato y Egan Bernal y Miguel López no perdieron tiempo.

El colombiano Juan Sebastián Molano fue cuarto en la llegada, algo que le da confianza para las futuras jornadas al embalaje.



La llegada. El equipo estuvo perfecto, bien. Me apresuré un poco, pero faltaban 200 metros cuando salí. Vi la valla e hice mi trabajo.



Enseñanza. Esto es aprendizaje, experiencia, pero creo que me siento mejor haciendo el embalaje de atrás hacia adelante, me tengo más confianza, el apoyo del equipo fue muy bueno.



Dificultades. Hizo viento de cara y so me perjudicó porque salí de frente. Queda mucha Vuelta, me hubiera gustado ganar, pero queda mucha carrera.

