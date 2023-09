Juan Sebastián Molano (UAE) se impuso al embalaje en la etapa 12 de la Vuelta a España, el jueves en Zaragoza, donde el estadounidense Sepp Kuss (Jumbo-Visma) conservó el liderato.

Al término de un día tranquilo, la víspera de dos etapas de montaña, el colombiano de 28 años superó en el embalaje del pelotón al australiano Kaden Groves (Alpecin) y al neerlandés Boy van Poppel (Intermarché).



Lo que pasó



Pues bien. Molano casi que con lágrimas recordó todo lo malo que le ha pasado este año, pero recordó un incidente que lo marcó.



“Este triunfo es para mi familia, para los que me han apoyado. La verdad, luego de ese accidente pasé momentos duros”, contó el ciclista boyacense.



Y agregó: “La victoria es importante, porque estuve dos meses en muletas, volví, pero las piernas no respondían, por eso me alegra este triunfo”.

Juan Sebastián Molano. Foto: EFE



El accidente fue en Bélgica, cuando regresaba de entrenar. El pedalista vio cómo un carro se le fue encima y no lo pudo esquivar.



Al parecer, según muestran las imágenes, Molano iba por su carril, pero un carro en contra vía lo atropelló.

El video



“Desafortunadamente Juan Sebastián Molano queda descartado por haber sufrido numerosas lesiones en un accidente durante un entrenamiento en Bélgica”, informó el UAE.



El video del accidente lo muestra entrenar por una vía tradicional, cuando un carro lo embiste de frente. Su bicicleta sale a volar.



“Entre sus lesiones, Molano sufrió una conmoción cerebral y una fractura en un dedo del pie, lo que lo mantendrá al margen durante algunas semanas", indicó esa vez la escuadra.

