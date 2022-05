El español Juan Pedro López (Trek-Segafredo), que sigue líder del Giro de Italia por cuarta jornada consecutiva, reconoció que fue "un día difícil para mantener" la maglia rosa por el perfil montañoso de la séptima etapa de competición.

El corredor sevillano llegó a meta junto al pelotón a 2 min 59 s del neerlandés Koen Bouwman, que ganó la etapa tras una fuga de 122 kilómetros.



Viene lo difícil

"Ha sido un día difícil para mantener el maillot pero he dado mi cien por cien para retenerlo. Tuve un mal momento al principio con un pinchazo pero mis compañeros me ayudaron y lo dieron todo", dijo.



Uno de sus compañeros, el neerlandés Bauke Mollema, fue uno de los cuatro que afrontaron gran parte de la etapa fugados. Llegó a meta a dos segundos de Bouwman.



"Era un escenario bueno, no teníamos que tirar detrás, pero al final no se pudo ganar", concluyó.



Juan Pedro López sigue liderando la clasificación general por delante del alemán Lennard Känma, a 38 segundos.



Tercero es el estonio Rein Taaramäe (Intermarché) a 58 s, cuarto el británico Simon Yates a 1 min 42 s y quinto el belga Mauri Vansevenant a 1 min 47 s.



Sabe que defender su condición no será fácil, sobre todo el domingo, cuando se afronte la segunda llegada en alto dura de la carrera.



EFE