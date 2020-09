¡Qué apoyo! El colombiano que animó a López en el final de la etapa

Miguel Ángel López se metió en el último kilómetro de la etapa 17 del Tour de Francia, con fina en al col de la Loze. Pedaleaba en busca de la victoria y encontró a un compatriota en el camino que lo animó unos metros.

“Estaba como a 700 metros de la meta y me llegó ahí. Le decía lo que faltaba, que era poco para que se aplacara la pendiente y que pedaleara con toda”, le contó Juan Pablo Urrego a EL TIEMPO, el aficionado que le señaló el camino a López.



El aficionado vive hace 15 años en Francia. Su residencia está en Marsella, es contador y siempre está al lado de los ciclistas colombianos en el Giro, de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España.



Este miércoles no se perdió la cita con la montaña. Sabía que ese final en Loze podría ser una buena oportunidad de gozar con una victoria colombiana.



“López iba bien. Yo lo he visto ganar en la Vuelta a España y del Giro del 2018. El año pasado estuve en su triunfo en la Vuelta a Cataluña. Le dije que no venía nadie atrás, que llevaba ventaja, que se regulara y que la dura subida terminaba pronto. Le di ánimo, que fuera tranquilo”, contó Urrego.



Tiene la doble nacionalidad y se enorgullece en decir que ha acompañado a Nairo en los Dolomitas, ha esto en etapas del Tourmalet, en Alpe de H’Uez, en fin.



“Subí temprano. Estoy acreditado porque un amigo de una emisora de Cali no pudo venir y me la cedió. Lo hice por la cima de atrás, por la otra pendiente. Del sitio de prensa a la llegada me tocó subir a pie. Había policía porque estaba el Presidente de Francia, así que fue complicado, pero ascendí seis kilómetros para darle ánimo a López”, agregó. Urrego.



Aunque el ciclista colombiano no le habló, sí lo reconoció y con la mirada le agradeció su gesto.



“Él sabe quién era yo y como ya nos hemos visto varias veces, pues que creyó. No me miró, pero entendí que me dio las gracias”, señaló.

