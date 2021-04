Se sacudió la Vuelta a Colombia: hay nuevo líder

Brayan Sánchez, del Team Medellín, logró su segundo triunfo de etapa en la Vuelta a Colombia, al imponerse en la cronoescalada entre Chinchiná y Manizales, una fracción que le dio un vuelco a la clasificación general.

Sánchez empleó un tiempo de 41 minutos y 45 segundos para los 19,8 kilómetros de recorrido y superó por seis segundos al español Óscar Sevilla, segundo en la fracción.



El nuevo líder de la carrera es el experimentado Juan Pablo Suárez (EPM-Scott), quien terminó de sexto en la fracción y desplazó del primer lugar de la general al joven Yesid Pira (Alcaldía de La Vega).



Suárez y José Tito Hernández (Team Medellín) empatan en el primer lugar de la clasificación general, pero el primero se queda con la camiseta naranja de líder por las centésimas de segundo. Pira cayó al tercer lugar, a solo nueve segundos.



"Una carrera muy exigente, una contrarreloj muy dura, Manizales siempre me ha traído buen augurio. La idea es mantener la camiseta hasta el final", declaró Suárez a RCN. "El espectáculo está ahí, las fuerzas me acompañan, me siento muy bien", agregó.

Clasificaciones

Etapa (Chinchiná-Manizales, 19,8 km)



1. Brayan Sánchez (Team Medellín) 41m 45 seg

2. Óscar Sevilla (Team Medellín) a 6 seg

3. Aldemar Reyes (EPM Scott) a 8 seg

4. Aristóbulo Cala (Sundark) a 13 seg

5. Fabio Duarte (Team Medellín) a 17 seg

6. Juan Pablo Suárez (EPM Scott) a 22 seg

7. José Tito Hernández (Team Medellín) a 29 seg



General



1. Juan Pablo Suárez (EPM Scott) 19h 25m 22 seg

2. José Tito Hernández (Team Medellín) m. t.

3. Yesid Pira (Alcaldía de La Vega) a 9 seg.

4. Alexánder Gil (IDEA) a 25 seg

5. Aldemar Reyes (EPM Scott) a 37 seg

6. Óscar Sevilla (Team Medellín) a 50 seg

7. Aristóbulo Cala (Sundark) a 1 min 20 seg



