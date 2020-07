Técnico de Urán, Higuita y Martínez prende las alarmas 

El equipo Education First está pendiente de lo que pase con el ‘vuelo del deporte’, que deberá partir, en principio, el 19 de julio de Bogotá a Madrid, con un buen número de atletas, entre los que se cuentan los ciclistas de la escuadra: Rigoberto Urán, Sergio Higuita y Daniel Martínez.

Sin embargo, el técnico, Juan Manuel Gárate, es pesimista de contar con ellos para la temporada del ciclismo que se reanudará en agosto y al mismo tiempo advierte que habrá competencias que no se van a poder realizar.



“Lo de los colombianos, lo veo mal, muy mal porque he sido un poco el encargado de tramitar este vuelo humanitario que tenían para el 17 de julio y el que ha estado en contacto con la Federación Colombiana y con los ciclistas de allí. Me parecía una buena idea, creo que como país se lo habían currado, pero es algo que yo ya adelanté a mis compañeros de equipo: que cuando se empezaran a levantar las restricciones y acabáramos con el confinamiento, a ver si en los países en los que se iba a competir iban a aceptar la llegada de gente de otros países que no has tenido controlados simplemente porque tengas autorizada una competición”, afirmó el a www.biciciclismo.com



Sobre un plan B, Gárate fue directo: “Que nos volvamos a afeitar las patas… si tenemos en Colombia a tres ciclistas y la central del equipo con corredores como Rigoberto Urán, Dani Martínez y Sergio Higuita en Colombia, al ecuatoriano Caicedo, que está en la misma situación; los estadounidenses con Van Garderen, Craddock… son la columna central del Tour y si todos estos no están estamos fastidiados”, precisó.



Gárate señaló que en el equipo han analizado lo que ha pasado y el futuro, y señaló que no es prometedor.



“Es una opinión nuestra, que hemos debatido en el equipo y estábamos todos de acuerdo en que no se va a correr todo lo planteado por la UCI, incluso a calendario WorldTour, pero es que luego, además, depende un poco de la filosofía de cada equipo y la nuestra va a ser bastante conservadora y vamos a evitar añadir más carga de competición para intentar llegar mejor a un objetivo. Lo que no vamos a hacer es ir a otras vueltas que podamos considerar preparatorias para otra carrera. Vamos a intentar minimizar riesgos y ser prudentes”, aclaró.



