'Seguimos el protocolo y los hemos aislado': UAE sobre colombianos 

Los ciclistas colombianos Camilo Ardila, Juan Sebastián Molano y Cristian Muñoz fueron retirados de la Vuelta a Burgos por su equipo UAE Emirates, tras haber estado en contacto con una persona positiva para coronavirus el pasado sábado.



Jotxen Fernández, director deportivo del equipo, confirmó el aislamiento de los deportistas según el protocolo.

"Hemos seguido el protocolo que dice la UCI, los organizaciones y pese a que han venido con negativos y no hay síntomas, esta mañana hablando con ellos nos hemos dado cuenta de que ha habido un contacto con un positivo el sábado así que hemos decidido aislarles, es el protocolo", manifestó.



Los tres casos de los pedalistas colombianos se dan, tras los dos presentados en el Israel con Itmar Einhorn y el británico Alex Dowsett, quienes no partieron en Burgos debido a que tuvieron contacto con un compañero positivo.



"Después de haber vivido la experiencia en Abu Dabi de lo que era un confinamiento, se toma una decisión como no participar en la París-Niza, tenemos que ser consecuentes en las decisiones".



"Fácil no es. Está claro que vamos a tener experiencias cada carrera, pero nos van a dar madurez para sumir responsabilidades y decisiones que tenemos que tomar. El protocolo lo hemos cumplido a rajatabla. Se le apartan por protocolo", agregó.



