El español Josean Fernández Matxín, manager del UAE Emirates, ha abandonado el

Tour de Francia tras dar positivo por Covid-19 en un control interno que hizo la propia escuadra emiratí la noche del pasado miércoles.

"Buenos días, ahora soy yo el que tiene que decir adiós al principal objetivo del año. Anoche di positivo en Covid-19 en el control interno que hace el propio equipo", refleja Matxín en su cuenta de twitter.



Matxín dejó un mensaje de apoyo y esperanza a su equipo, después de perder el esloveno Tadej Pogacar el maillot amarillo en la cima del Granon en beneficio del danés Jonas Vingegaard.



"Creyendo y apoyando a muerte a los chicos y a todo el equipo, aún queda

Tour", termina comentando Matxín.



El virus ha perjudicado al equipó, pues ya habpia salid George bennett, que se tuivo que ir para la casa.



Rafal Majka, que sigue en carrera, también dio positivo, pero los niveles mínimos indica que no puede contagiar y no abandonó.



Tadej Pogacar sigue en el Tour y no ha mostrado preocupación por este tema.

EFE