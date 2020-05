¿Crisis en el equipo de Urán? El mánager habló del tema

Hace varios días se viene hablando de que varios son los equipos del World Tour que están en crisis. Incluso, algunos han tomado decisiones de bajar los sueldos a los empleados.

Uno de los que ha tomado acciones es el Education First de Rigoberto Urán, Sergio Higuita y Daniel Martínez. En Europa insisten en que el patrocinador principal tiene inconvenientes para la próxima temporada.



Jonathan Vaughters es el mánager de la escuadra y salió al paso de los comentarios.



“¿EF está dejando el ciclismo? No. ¿Nos encantaría tener algunos patrocinadores adicionales para salir de este desastre de la Covid? Sí", escribió Vaughters en su cuenta de twitter.



Y agregó: “Las cosas están bastante difíciles en el ciclismo profesional en este momento. Creo que las cosas son bastante difíciles para mucha gente, a menos que tengas una fábrica de papel higiénico. Hemos tenido que hacer recortes duros. Y estamos buscando nuevos patrocinadores para ayudar en el futuro. Pero EF no se va”, sentenció.



