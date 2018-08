Caicedo, el ecuatoriano que ganó la Vuelta en tierra de escaladores

Tranquilo y muy humilde. Siempre mueve la cabeza en señal de reverencia cuando le dan un consejo o una orden. Es de pocas palabras, pero su preferida es ‘gracias’. Jonathan Caicedo es el ecuatoriano que ganó, en tierra de escaladores, la Vuelta a Colombia y sorprendió en medio de una carrera que siempre cuenta con los mismos candidatos y últimamente no tiene emoción.

El ciclista de 25 años se describe como una persona tranquila, humilde y trabajadora. Sabe que en su país el ciclismo no pesa y quiso venir a Colombia para ver si podía demostrar sus cualidades sobre la bicicleta. En entrevista con EL TIEMPO aseguró que ya está listo para ir a Europa.

Se coronó en una tierra de escaladores… ¿cómo ve su triunfo?

En Colombia es muy difícil ganar. El nivel es muy alto. Es un país potencia en el ciclismo mundial y creo que más ahora que manda en Europa. Sus corredores están siempre disputando siempre los títulos del Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España. Esta Vuelta a Colombia es de un nivel muy alto.

¿Qué tuvo Jonathan Caicedo para haber ganado la Vuelta?

Para mí es un orgullo estar corriendo en Colombia y vengo a dar todo de mí. Siempre trabajo con el objetivo de ganar carreras en este país y en año se me vinieron dando las cosas. Corrí con el Team Medellín, una escuadra muy compacta. Yo creo que ese trabajo fue el que terminó derivando en este título.

El año pasado fue líder del equipo Strongman, pero no se le dio el título…

Como todos han visto, desde el año pasado me sentí en condiciones de ganar esta carrera, sin embargo la ganó mi compañero Aristóbulo Cala, aunque yo estaba en las mismas condiciones, pero a veces hay que contar con la suerte y en este momento Cala estaba de líder y tuvimos que aportarle y creo que fue muy bueno mi trabajo para él. Después de esa Vuelta desperté y confié en que yo también podía ganarme esta prueba.

¿Cómo fue su experiencia con Óscar Sevilla?

Además del equipo, que tiene mucha experiencia y en el que sus corredores son muy dedicados con el trabajo, Óscar es un corredor con mucha experiencia, que nos sabe llevar. En algunas ocasiones en una fuga nos pedía no desesperarnos y esas cosas nos dan otro tipo de mentalidad dentro del ciclismo. Es muy bonito poder correr con él, porque se siente uno respaldado al 100 por ciento y un ciclista con gran experiencia, que ayuda mucho en cualquier equipo.

¿Qué tiene el ciclista ecuatoriano que viene evolucionando en el ciclismo?

Yo creo que hay talento, pero lastimosamente no hay competiciones en nuestro país como las que hay en Colombia. Nosotros los ecuatorianos debemos aprovechar este tipo de pruebas y dar todo en ellas, porque el ciclismo está acá y para nosotros puede ser nuestra única oportunidad de ganar y crecer en nuestra carrera. Entonces, trabajamos para lograrlo. Hay que hacer todo lo que podamos hacer para ganar. En Colombia tienen sus carreras y su calendario, pero en Ecuador no hay tantas carreras así que nuestros objetivos están en ganar acá.

¿Se ve haciendo lo mismo que su compatriota Ríchard Carapaz con el Movistar Team?

Estoy en capacidad de correr en Europa y en esta Vuelta a Colombia lo he demostrado. Las ganas de estar allá son grandes, si eso se llega a dar haremos un buen papel en las diferentes carreras y la mentalidad que tengo es muy bueno. Solo hay que esperar que todo se dé.

¿Qué ciclista sigue y admira como modelo a seguir?

Todos los ciclistas son de admirar, porque es un deporte muy duro. En mi caso vengo buscando tener objetivos propios, porque llegar estar entre los grandes equipos de Europa y realizar algo que en Ecuador aún no ha sucedido, algo como lo que hizo Carapaz, que ganó una etapa en el Giro. Para nosotros los ecuatorianos es llegar a sobresalir en Europa.

¿Qué tanto siente el apoyo de Ecuador?

Siempre me viven apoyando, pero en especial lo hacen desde la provincia del Carchi, que siempre me ha tenido en las buenas y en las malas. Siempre he tenido grande apoyo de la afición del ciclismo, la familia y los amigos. Ahora se han hecho cosas grandes con Carapaz y conmigo y estamos haciendo que el ciclismo en la provincia del Carchi crezca y de Ecuador entero.

¿Tiene alguna oferta de algún equipo en Europa?

Se ha estado moviendo algo, hemos trabajado en eso. Pero por el momento he estado centrado en la Vuelta a Colombia. Aún no me han dado noticias, pero espero que la próxima semana me dé algo con seguridad.



FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4