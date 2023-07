El danés Jonas Vingegaard, que este miércoles dejó casi sentenciado el Tour de Francia, tuvo que salir al paso de las sospechas de dopaje que pesan sobre él tras las dos exhibiciones consecutivas que ha firmado en la ronda gala.

"Para mi es difícil decir algo más, comprendo que es duro para la gente confiar en el ciclismo a causa del pasado que tiene, pero ahora todo el mundo lo practica de forma diferente de hace 10 años. No tomo nada y no tomaría nada que no daría a mi hija", aseguró el corredor danés.



En la caravana del Tour de Francia sorprendió mucho la contrarreloj que hizo este martes, donde mejoró ampliamente el mejor crono que habían previsto los organizadores.



Sin que nadie se atreva a decirlo en voz alta, la actuación del danés ha reavivado las sospechas en un deporte que no termina de quitarse la losa del dopaje.



Aunque el frío danés no quiso dar por finiquitado el Tour, que afronta con 7.35 de ventaja a falta de tres etapas antes del paseo triunfal por los Campos Elíseos, el optimismo se dejaba ven en su rostro.



Aunque ni con esas se olvidó de su eterno rival, al que todavía da opciones de resucitar, tras el desfallecimiento que sufrió en el Col de la Loze.

Las carreras no solo se ganan subiendo y moviendo más watios que nadie. Ayer #Vingegaard le rascó perfectamente 20 segundos bajando y en la velocidad de paso por curva. Este video es fetén. #TourdeFrance #TDF2023 #Pogacar pic.twitter.com/zXQhzBTctQ — Raúl (@RF3punto0) July 19, 2023

"Estoy aliviado, tener más de 7 minutos de ventaja es formidable. Pero todavía no estamos en París, quedan etapas peligrosas, tengo que seguir haciéndolo lo mejor posible", señaló el ciclista del Jumbo Visma.



"Pogacar no abandona nunca, va a intentar algo, estoy convencido. Tengo que estar preparado. Todavía quedan por delante etapas muy peligrosas", señaló el danés, que va camino de conseguir su segundo Tour consecutivo.



"He luchado contra él todo el Tour. Teníamos un plan y ha funcionado bien. No es bonito para Tadej Pogacar perder de esta manera, pero nosotros miramos nuestra carrera, estoy contento de tener el maillot amarillo un día más", aseguró.

