Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) se coronó por segundo año consecutivo rey del Tour de Francia tras disputarse la vigésimo primera y última etapa entre Saint-Quentin-en-Yvelines y París, de 115.1 km, donde el belga Jordi Meeus (Bora Hansgrohe) se unió a la fiesta ganando el prestigioso embalaje en la capital francesa.

Antes de que entrará en meta el monarca del Tour, al filo de las 19.40 de la tarde, acompañado por todo el Jumbo Visma en olor de multitud, Jordi Meeus (Lommel, 25 años), ya se había impuesto al esprint batiendo al gran favorito, su compatriota Jasper Philipsen, quien se quedó con las ganas de la "manita", y al neerlandés Dylan Groenewegem.

(¡Estalla bomba en el Tour de Francia por culpa del líder, Jonas Vingegaard!)

Y dele con el tema

Vingegaard volvió a asegurar que no se dopa: "Entiendo las sospechas, creo que es bueno ser escéptico en el ciclismo a causa de lo que pasó. Hay que seguir siendo críticos, pero eso no quiere decir que la gente se dope, yo no lo hago".



Y agregó: “Pero si dejamos de dudar, la gente volverá a empezar a hacerlo. Es algo positivo. Sé que hay muchas webs que calculan los vatios que desarrollo. A veces aciertan, pero esta vez no", agregó.



"A todo el mundo le digo que corro limpio, que no tomo drogas, no me dopo, no tomo nada ilegal. Ya sé que es lo que decían los corredores hace 20 años, pero yo sé que es así", indicó.



Vingegaard reiteró que participará en la Vuelta a España junto al esloveno Primoz Roglic: "Vamos a ser un binomio de líderes y estoy muy contento".

(Shakira es víctima de una fuerte crítica y Gerard Piqué 'sale en hombros')

Deportes

Más noticias de su interés

Video: Tadej Pogacar y el gesto que aplaude el mundo del deporte en el Tour de Francia

Tour de Francia: violenta etapa, revivió la pelea Vingegaard vs. Pogacar

Egan Bernal: esta es la razón por la que ‘se bajó’ del Mundial de ciclismo