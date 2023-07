Jonas Vingegaard, ganador por segundo año consecutivo del Tour de Francia, aseguró que en esta edición se encontraba "más fuerte" que la pasada y reconoció que su gran rival, el esloveno Tadej Pogacar, "es el mejor ciclista del mundo, porque es más completo".

"Creo que este año estaba un poco más fuerte que el pasado. He hecho una mejor preparación, no he estado enfermo ni lesionado antes del Tour. Me sentía mejor que el año pasado", dijo el ciclista del Jumbo.



Y, además, aprovechó para darle un emotivo regalo a Wout Van Aert, su gregario de lujo que no alcanzó a llegar a la última etapa del Tour de Francia, por el nacimiento de su hijo.



Vingegaard sorprende a su gregario

Jonas Vingegaard. Foto: EFE

Vingegaard se felicitó por la rivalidad que mantiene con Pogacar: "Somos rivales, pero estoy feliz de tener un rival de su estatura, es un gran corredor. No hablamos mucho, pero nos respetamos muchísimo". Y agregó que el esloveno es "el mejor del mundo". "Lo sabe hacer todo, desde clásicas, en llano o subiendo, las carreras de una semana, el Tour,... Yo no. Por eso creo que es mejor que yo. Pero en una carrera como el Tour he podido ser el mejor estos dos últimos años", destacó.



Luego, según se pudo ver en redes sociales, Vingegaard visitó a Van Aert y le entregó un 'maillot' de campeón para el bebé recién nacido.



Una linda visita de cortesía. Voló de Paris a Bruselas y se fue a la casa de Wout Van Aert a llevar un recuerdo de la camiseta amarilla al recién nacido hijo del amigo. Vingegaard reconoce al valor de lo que hizo el ciclista belga en los días de competencia que luchó. Detallazo pic.twitter.com/vYWpH1ZRvB — OSCAR RESTREPO (@PROFE_RESTREPO) July 24, 2023

