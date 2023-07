El danés Jonas Vingegaard (Jumbo) dio un paso importante hacia la victoria final en el Tour de Francia al ganar este martes con facilidad la contrarreloj alpina, decimosexta etapa de la ronda gala, sacando 1 minuto y 38 segundos a su rival, el esloveno Tadej Pogacar (UAE).

En espera de la última jornada alpina, el miércoles, con el temido Col de la Loze en el programa, Vingegaard está más cerca de lograr su segundo triunfo consecutivo en el Tour, con una ventaja de 1:48 sobre Pogacar, segundo en la general, a falta de cinco etapas.(Jonas Vingegaard, aplastante: le ganó el pulso a Tadej Pogacar al reloj en el Tour)(Lionel Messi, 'humillado' por su hijo: vea el video de su presentación en Inter Miami)

Lo que dijo

Carlos Rodríguez (Ineos) perdió la tercera plaza en beneficio de Adam Yates (UAE). El británico fue séptimo, a 3 min 12 s de Vingegaard, mientras que el andaluz terminó duodécimo, a 3 min 36 s.



Yates superó la desventaja de 19 segundos y saca ahora cinco segundos a Rodríguez, ahora cuarto.



Vingegaard dio toda una exhibición en esta etapa de 22,4 km en los Alpes, entre Passy y Combloux.

#TDF2023 | ⏱ Deux minutes après Tadej Pogacar, le maillot jaune part à son tour !



🍿 Suivez l'étape en direct : https://t.co/beCeKc2jDx pic.twitter.com/fDZ7yyZUEc — francetvsport (@francetvsport) July 18, 2023

"Todavía no he ganado el Tour, quedan días muy difíciles por delante y el Tour no ha terminado. Habrá que luchar hasta París. Voy a hacer todo lo posible para mantener este maillot amarillo hasta París", dijo el ciclista del Jumbo Visma.



Y agregó: "He tenido un gran día en la bicicleta. Desde por la mañana me he sentido bien, desde las primeras pedaladas. Quería ir a fondo al principio, conservar algo en el llano, pero veía que estaba dando muchos vatios hasta que el instrumento de medición se ha roto y he decidido ir a tope".



Vingegaard señaló que no tenían marcada la crono como el lugar en el que dar un golpe definitivo al Tour, pero sí como un día importante.



"No era la intención ganar todo hoy, era un día central, pero todo forma parte de un gran plan y hoy hemos estado muy bien en la ejecución del mismo", comentó.

(Duras últimas palabras de futbolista hallado muerto tras patear la cabeza de un árbitro)