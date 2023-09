Antonio González vivía de lo que le daba a diario su taller de bicicletas en Itagüí, mientras que su esposa, María Elsy, se encargaba de la casa, de ayudarles a sus hijos, Jhon Jaime, Humberto, Paula, Aurora y Jorge Alejandro, a salir adelante.

La situación en la casa no era la mejor. El dinero escaseaba y lo que se reunía no alcanzaba. Vivían en arriendo, pero por los incumplimientos en el pago varias veces los sacaron a las carreras.

Difícil situación

Un día después de que nacieron Paula y Aurora, las gemelas, los lanzaron, pues no hubo dinero para cancelar la renta. Antonio trabajaba y se hundía en el alcohol.



Mientras eso pasaba, Jhon Jaime González trataba de ayudar en lo que podía. El hoy técnico de la Selección Colombia de Ciclismo de Pista, que acaba de ayudarles a sus pupilos a ganar dos medallas de oro y cuatro de plata en el Mundial juvenil de Cali, era el encargado, por allá en 1991, de ayudar a parchar los tubulares de las bicicletas, para "echarle una mano al viejo".



Aunque su idea no era ser ciclista, pues era claro que algo se le pegaría. Siempre fue buen estudiante. Se destacó. Sus padres iban seguidamente al colegio, pero no a recibir malas noticias, sino a ser felicitados, pues el rendimiento de su hijo era ejemplar.



Buenas notas Era tan bueno en el estudio que fue becado y eso suavizó un poco la situación económica de la casa, pues los recursos no eran los mejores. Eso lo corroboran en el colegio Diego Echavarría, donde hizo la primaria, y en el Liceo Cristo Rey, en el que termino el bachillerato, así como en el Politécnico Jaime Isaza, en el que se graduó de contador público.



"Tengo muchas medallas, no solo las que he conseguido en el deporte, sino en el estudio. Me gustaban los libros, ir al colegio", contó Jhon Jaime, que ya cuenta con 21 medallas mundialistas ganadas como director técnico, un gran botín. Su primera bicicleta, como era de esperarse, la armó con 'retazos' que quedaban del taller de su papá.

El DT, Jhon Jaime González (izq.) con Fabián Puerta, en el velódromo de Hong Kong. Foto: Prensa Fedeciclismo

Trataba de ponerle las 'mejores' bielas, ponerles parches a los tubulares, se la rebuscó con lo que encontraba, pero claro, no era para competir. Antonio, que poco a poco salió de su alcoholismo, intentó ser ciclista, pero no llegó. Por eso le inculcó a Jhon Jaime que se metiera de lleno al deporte de las bielas y los pedales.



El muchacho aceptó, pero más por darle gusto, no porque le llamara la atención, porque le gustaba más el fútbol.



"Cuando tenía 15 años me di cuenta de que me rendía. Le gané a Javier Zapata una carrera de ruta. Fue un circuito en Itagüí, lo hice al embalaje, era un corredor rápido y se me dio la boleta para entrar al club San Pío, que dirigía Mario Franco. Nos reuníamos todos los martes para ir a entrenar", recordó Jhon Jaime, el esposo de Yaneth y el papá de Juan Camilo y Emanuel.



El siguiente paso fue a nivel departamental. González tenía que confirmar lo que hacía en los chequeos y en las carreras de barrio en unos juegos grandes, pero para él no fue difícil, pues dominó a su antojo las pruebas de la velocidad en el velódromo.

Mario 'Papaya' Vanegas fue su técnico, y al lado de Franco Jhon Jaime mejoró mucho. También ayudó que en la selección Antioquia estaba como técnico Absalón Rincón, quien le ayudó a mejorar.

Retiro parcial



Sus resultados en los torneos nacionales lo llevaron a ser parte del equipo Castalia, que era orientado por Hugo Cuartas y Hernán Herrón, conocedores al dedillo del ciclismo de pista. Retiro parcial No todo fue color de rosa, pues los corredores no ganaban bien y Jhon necesitaba dinero, por eso no se podía dedicar de lleno al ciclismo.



Después del Mundial de Colombia en 1995 González se 'bajó de la bicicleta', dejó de 'meterle el diente', comenzó a trabajar de lleno en el taller de confecciones que montó su mamá. Allí aprendió a manejar máquinas y le daba la madrugada confeccionando prendas a terceros. Cosía y cosía, y a veces cogía la bicicleta.

Jhon Jaime González y Kevin Quintero. Foto: Prensa FCC



Al joven le inquietaba la bicicleta, por eso no la dejó del todo. González cuenta que en 1996, Herrón lo llamó y le propuso volver a la competencia y no se negó. "Estoy cosiendo", le dijo.



Sin entrenar, Jhon Jaime fue a una carrera y ganó, eso le dio pie para pensar: ¿si sin un entrenamiento especial era primero, qué sería si se dedicaba de lleno a la bicicleta? Le llegó una propuesta de irse para Japón y aceptó.



En ese país la prueba del keirin es muy famosa, pues no solo es una carrera, sino que hay apuestas, se manejan jugosas cifras, por lo que a Jhon le llamó la atención. Fue, probó en 1998, le fue bien, volvió con un buen dinero al terminar de primero en el escalafón de la competencia y regresó al país.



Lo primero que hizo fue comprarle una casa a su mamá. Corrió un año más en el país, pero ya la forma no era la ideal.



Diego Palacio, en ese entonces director de Coldeportes, le abrió las puertas para ser técnico. Le dio la oportunidad de irse a estudiar a Europa, y lo hizo en Barcelona. Ya se había casado y tenía un hijo.



A España Siempre que tiene un reto grande al frente llama a su hermano Humberto; es sacerdote, y le "hace el puente con Dios y no me ha fallado", asegura.

John Jaime González y su familia. Foto: Jhon Jaime González

Con su bendición armó maletas y se fue. Estudió ciencias aplicadas al deporte durante siete meses, pero la vida le tenía otra sorpresa. El terrorismo era pan de cada día en el país, y cerca de su casa en Itagüí estalló un carro bomba. Llamó a su mujer y le dijo que se fuera para Boston (Estados Unidos), a donde Jorge, su hermano.

A trabajar



Jhon Jaime González se graduó y se fue a vivir a Estados Unidos, al lado de su familia. Volvió a olvidarse del ciclismo y trabajó en una compañía de partes de computadores.



"El primer día me hicieron una prueba. Soy bajito, y me pusieron a hacer una torre de computadores y yo tenía que brincar y brincar. Pensé: 'Esto no es lo mío'. Y dudé del trabajo, le dije a mi hermano que no volvería, pero al día siguiente me contrataron, era solamente una prueba", contó.



Trabajaba de 10 de la mañana a seis de la tarde. Estaba bien, cómodo, y su familia vivía de la mejor manera, pero le sonó el teléfono: era Palacio, quien le dijo que tenía que volver, lo convenció de regresar al país y lo nombró técnico de la pista. En el año 2000 comenzó todo. Desde el primer día que agarró el seleccionado de pista se trazó la meta de ganar medallas.



De ir a los mundiales y obtener victoria, de llenar de preseas al país en el ciclo olímpico, lo que no pudo conseguir cuando era ciclista. Varias veces se enfrentó a los dirigentes, técnicos y hasta a periodistas. Su carácter era así, siempre fue de frente, y en algunas ocasiones fue señalado de ser revoltoso.



"José Julián Velásquez y yo éramos un equipo, grandes amigos. Veíamos que éramos capaces, pero los que nos dirigían no creían. Soñamos ser campeones del mundo. Fuimos como Selección a participar, pero solo a eso, no a ganar. Era una pela de nosotros contra el mundo, por eso es que se comentan esas cosas, pero no es así", se defendió.

Jhon Jaime González. Foto: Prensa FCC



Han pasado los años. Muchas millas, muchos pasaportes, horas de vuelo, países conocidos, pero Jhon Jaime puede contar que ha sido parte de la mejor historia del ciclismo de pista del país, aunque ha tenido días malos, buenos y excelentes.

Dice que no ha vivido, hasta el momento, un peor momento. Asegura que hay momentos en que las cosas no funcionan, pero todo se puede superar, por eso se empeña, cada día, en mejorar.

Días malos



Se ha decepcionado, eso sí. No todos los planes salen como él quiere y por alguna u otra razón se falla, pero para González eso no es motivo para bajar la cabeza, al contrario, encuentra la razón, trabaja y pasa rápido la página.



"El día que Martha Bayona, una de sus pupilas, no fue a los Olímpicos de Tokio, fue difícil. No la esperé, me fui triste, me fui llorando. No llegó por a los Juegos por 17 puntos. Esa vez ella pudo ser puesto 37, 40 e iba, pero no pudo, no se la creyó. Ella no se dio cuenta en el momento, no reaccionó, pero días después nadie la calmaba, su llanto me conmovió", relató el DT.



Jhon Jaime González no para. Insiste en seguir ganando. Y tiene una cuenta pendiente, la que quiere pagar pronto. Para cumplirlo, días antes de los Juegos de París, volverá a llamar a Humberto para que lo bendiga y así emprender el viaje para conseguir el único título que no ha logrado y que le quita el sueño: "Me falta ganar una medalla olímpica".

