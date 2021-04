¡Cerca al podio! Jhojan García se destaca en Turquía

El colombiano Jhojan García (Fusagasugá, Cundinamarca, 23 años), corredor de Caja Rural Seguros RGA, quinto en la etapa reina de la Vuelta a Turquía y cuarto en la general, aspira a pelar por el podio en las tres jornadas que restan hasta el domingo.



"En la subida final me encontré bien. Todos los compañeros hicieron un trabajo excelente en la aproximación al puerto y todo el día fui muy bien ubicado, me arroparon a la perfección. Ya en la parte decisiva decidí probar las fuerzas. Hubo un parón cuando dejó de tirar Astana y ahí intenté probar para ver si me podía ir pero no sucedió", comentó en la meta de Elmal.



Al final le faltó poco al colombiano, pero aún no tira la toalla y hasta el domingo intentará lograr un puesto de honor.



"Estoy muy contento por el resultado, ya que lo he dado todo. Tengo un equipo muy bueno alrededor, trataré de ir a por el podio en lo que queda de carrera".



EFE