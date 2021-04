Peña, primer líder de la Vuelta de la Juventud

Un emocionante circuito por las calles de la ciudad de Cúcuta dio inicio a la edición número 54 de la Vuelta de la Juventud Mindeporte 2021. La primera jornada de competencias de esta prueba fue de celebración para el cundinamarqués Jesús David Peña, corredor del equipo Colombia Tierra de Atletas, quien con autoridad celebró con honores su victoria, la misma que lo dejó como primer líder de esta carrera.

Bajo una alta temperatura, como es característico en la capital del departamento de Norte de Santander, los más de 200 corredores dieron 10 vueltas al circuito hasta completar 118 kilómetros, recorrido en el que emocionaron al público motilón que se apostó a los costados de las vías para ver de cerca el espectáculo que brindaron los jóvenes talentos del ciclismo colombiano.





Desde la señal de inicio de carrera, el pelotón partió muy activo, todos tenían ganas de competir, pues por temas de la pandemia que azota al mundo por el Covid-19 no se había podido realizar ninguna competencia del calendario nacional.



La emoción, alegría y satisfacción de poder hacer lo que más aman, les dio el impulso para que brindaran espectáculo desde el kilómetro 0.



Las emociones aumentaron en el tercer giro, cuando los jóvenes corredores se preparaban para disputar el primer sprint especial. En el cruce por la meta, el primero en pasar fue Julián Osorio (Bici Strongman), quien superó en el embalaje a Heberth Gutiérrez (UAE Team Colombia), segundo, y a Juan Esteban Guerrero (Colnago), tercero.



En la disputa de la cuarta vuelta el grupo se fraccionó y 17 corredores partieron en punta, intentando conformar la fuga de la jornada. Sergio Granados (Fundación Esteban Chaves), Elkin Malaver (Bici Strongman), Erick Lavado (Herrera Sport), Mateo Jaramillo (Avinal), Iván Ojeda (Construcciones Zea), Anuar Castillo (Ampro), Santiago Escudero (Sistecrédito-GW), Cristian Valentín (Alcaldía Ventaquemada), Víctor Ocampo y Juan Esteban Martínez (Colnago), Steven Bayona y Camilo Castro (UAE Team Colombia), Didier Merchán, Jesús David Peña y Jeisson Casallas (Colombia Tierra de Atletas-GW), Óscar Fernández, José Urián (Boyacá Avanza), fueron los protagonistas de la numerosa escapada.



En el décimo y último giro, cuando los fugados pasaban por el Alto del Indio, Jesús David atacó y se fue en solitario rumbo a la meta. La ilusión de celebrar una victoria y vestirse con la camiseta naranjada de líder lo llevó a volar y cruzar la raya de sentencia, levantando los brazos en señal de victoria y asumiendo el liderato de la carrera.



Tras él cruzaron Merchán y Martínez, quienes se ubicaron en la clasificación de la etapa y la general como segundo y tercero, respectivamente.



La segunda jornada de esta carrera se disputará este martes 6 de abril, desde las 9:30 a.m., sobre un trazado de 76.7 kilómetros con salida en la localidad de Villa del Rosario y con final en Pamplona, después de pasar por el puerto de montaña de segunda categoría en el Alto Camellon. Esta fracción tendrá nuevamente transmisión de televisión por el Canal RCN desde las 10:30 a.m.



