Otro colombiano, el 'reemplazo' de Esteban Chaves en el BikeExchange

El equipo BikeEchange anunció la llegada por las dos próximas temporadas del ciclista colombiano Jesús David Peña, quien llega a llenar el cupo de Esteban Chaves, que se va para el Education Nippo.

La escuadra confirmó la información y anunció la nueva contratación con bombos y platillos. Peña es un buen escalador, se defiende al reloj y ha sido campeón de la Vuelta de la Juventus del 2019 y 2021.



¿Qué quieren de él?



“"Estoy tan emocionada; Me uniré a un equipo WorldTour que siempre ha sido mi sueño. Hacerlo con GreenEdge Cycling, que siempre he seguido, lo hace aún más especial”, dijo el colombiano.



Y agregó: “Cuando se me presentó la oportunidad, no lo dudé ni un segundo y la aproveché de inmediato”.



Peña, de 21 años, estuvo en el equipo Colombia Tierra de Atletas, escuadra en la que se dio a conocer en Europa.



“Es una oportunidad que me cambia la vida y no puedo esperar para mudarme a Europa y comenzar esta nueva aventura. Quiero agradecer a GreenEDGE Cycling por darme esta oportunidad y haré todo lo posible para devolverles la confianza que han depositado en mí”, precisó el colombiano.



Brent Copeland, gerente del BikeEchange, señaló sobre la llegada del ciclista colombiano a las huestes de su equipo: “El primer año será importante para que obtenga la experiencia adecuada, para sentir la atmósfera de estar en un equipo WorldTour, aprender tanto como sea posible de todos nuestros ciclistas experimentados, pero luego, a partir del segundo año, esperamos que pueda ser un sólido jugador de equipo en varias carreras”.



