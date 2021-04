Peña no cree en nadie, van dos triunfos en la Vuelta de la Juventud

Segundo triunfo consecutivo para el cundinamarqués Jesús David Peña en esta edición 54 de la Vuelta de la Juventud Mindeporte 2021. El corredor del equipo Colombia Tierra de Atletas GW ratificó su liderato en la segunda etapa al celebrar nuevamente en solitario.

La segunda fracción de la carrera más importante para los varones de la categoría Sub-23 partió de la localidad norte santandereana de Villa del Rosario, donde los jóvenes corredores emprendieron los 76.7 kilómetros de recorrido que los llevaría hasta el municipio de Pamplona, lugar donde estaba ubicada la meta.



Desde el inicio de la nueva jornada, los corredores tomaron un fuerte ritmo y el pelotón se mantuvo compacto, aunque no faltaron los intentos de fuga, ninguno con éxito.



Las emociones empezaron con la disputa del primer sprint especial, ubicado en el kilómetro 17.5 de carrera, donde se impuso Juan Esteban Guerrero (Colnago), quien superó a Julián Osorio (Bici Strongman) y a Jimmy Gualdrón (Liga de Santander), segundo y tercero respectivamente.



Pasado este sprint saltaron del grupo ocho corredores: Manuel Herrera (EPM-Scott), Samuel Herrera (Sistecrédito-GW), Juan Carlos Castaño y Miguel Plazas (Alcaldía de La Vega), Carlos Ospina y Julián Hernández (Avinal), Cristian Rico (Bici Strongman) y Sergio Medina (Aguardiente Néctar). Este pequeño grupo intentó consolidar la escapada del día, pero el fuerte ritmo que llevaba el grupo, comandado por el equipo del líder, no permitió que esto sucediera y les dieron casería.



En el kilómetro 26.4, en el Alto Corozal, estaba ubicado el primer premio de montaña. Allí ganó Juan Carlos Castaño (Alcaldía de La Vega), quien cruzó la línea por delante de Iván Martínez (Boyacá Avanza), Juan Esteban Gaviria y Manuel Herrera (EPM-Scott).



Después del primer ascenso de la jornada algunos corredores intentaron irse en punta, pero el grupo principal seguía sin permitirlo.



La carrera volvió a brindar espectáculo en la disputa del segundo sprint especial, donde el ganador fue Miguel Plazas (Alcaldía de La Vega), quien cruzó primero que Juan Esteban Guerrero (Colnago) y Juan Jaramillo (Plateado).



En el último ascenso del día, al Alto El Camellón, rumbo a la meta en Pamplona, el grupo se seleccionó por el fuerte ritmo que impuso la escuadra dirigida por Luis Alfonso Cely, que en cabeza del líder Peña, se encargó de partir el lote para dejar al dueño de la camiseta Naranja en punta y luchar por el triunfo.



Las buenas sensaciones que tiene en este momento el ya campeón de esta carrera en 2019, quedaron demostradas en los últimos kilómetros, en los que Jesús David impuso un fuerte ritmo y con unas finas piernas luchó por llevarse el último premio de montaña que estaba ubicado a 900 metros de la llegada, pero fue Óscar Galvis quien cruzó en primer lugar, seguido de Didier Merchán y de Peña.



En los últimos 500 metros el líder se lanzó y se fue en solitario, cruzando la raya de sentencia y ratificándose como el gran y sólido líder de esta carrera, al sumar su segundo triunfo en línea. Tras Peña cruzaron sus compañeros Didier Merchán y Germán Darío Gómez, quienes entraron a 6 y 7 segundos de diferencia, respectivamente, manteniendo el dominio del Colombia Tierra de Atletas-GW no solo en la etapa sino también en la clasificación general.



La tercera fracción de esta carrera se disputará este miércoles 7 de abril con una Contrarreloj Individual de 20.7 kilómetros en el departamento de Santander, exactamente en la localidad de Girón. La jornada está programada para iniciar a las 8:00 a.m. y tendrá transmisión de televisión por el Canal RCN a partir de las 10:30 de la mañana.



Clasificaciones



Etapa

1 Jesus Peña (Col. Tierra de Atletas) 2 h 12 min 48 s

2 Didier Merchán (Col. Tierra de Atletas) a 6 s

3 Germán Gómez (Col Tierra de Atletas) a 7 s

4 Rafael Pineda (CM Colnago Team) mt

5 Dubián Galvis (Orgullo Paisa) mt

6 Diego Benavides (Sundark) mt

7 Jeison Casallas (Col. Tierra de Atletas) a 27″

8 Juan Carlos López (Col. Tierra de Atletas) mt

9 Oscar Guzmán (Sundark) mt

10 Yesid Pira (Alcaldía La Vega) mt



General

1 Jesús Peña (Col. Tierra de Atletas) 4 h 55 min 48 s

2 Didier Merchán (Col. Tierra de Atletas) a 40 s

3 Jeisson Casallas (Col. Tierra de Atletas) a 1’07»

4 Juan E. Martínez (CM Colnago Team) a 2’04»

5 Germán Gómez (Col. Tierra de Atletas) a 2’25»

6 Rafael Pineda (CM Colnago Team) a 2’29»

7 Diego Benavides (Sundark) mt

8 Dubián Galvis (Orgullo Paisa) mt

9 Juan Carlos López (Col. Tierra de Atletas) a 2’49»

10 Esteban Ruiz (EPM Scott) mt