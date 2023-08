Jessenia Meneses (1995, Medellín) correrá la próxima temporada en el LABORAL Kutxa-Fundación Euskadi. La ciclista colombiana firma por un año, 2024, y aportará su experiencia y calidad.​

Un refuerzo que aportará competitividad y que, además, enriquece el proyecto ya que permite a las corredoras del equipo compartir otras culturas y formas de vivir el ciclismo. Un fichaje por lo tanto que llega para sumar y ayudar a las ciclistas vascas de la cantera a seguir con su crecimiento.

De calidad



Este 2023, brilló en el GP Ciudad Eibar, cuarta, y en la Vuelta a Andalucía, 11ª y vencedora de la Montaña, y, más recientemente, acabó 11ª en la Vuelta a Colombia. Cuarta el Mundial junior de 2013, regresará a Europa -corrió en un equipo italiano en 2014- de la mano del conjunto vasco, después de competir en formaciones americanas. Este año corre con el Colombia Pacto Por El Deporte continental, estructura a la que ha pertenecido las cuatro últimas temporadas, y en su trayectoria ha disputado dos ediciones del Giro de Italia.



"Estar en Europa es uno de los sueños por los que he trabajado durante muchos años y precisamente estar en el LABORAL Kutxa es algo que me motiva mucho. Me hace muy feliz pertenecer a este equipo y vestir esta nueva piel. Por eso, valoro mucho la oportunidad que me dan y espero aportar para el crecimiento del equipo", dijo la corredora.



Y agregó: "Soy escaladora, pero siento que me puedo defender en todo tipo de terreno; soy combativa y ambiciosa. El próximo año, espero hacer las cosas de la mejor manera buscando la oportunidad de poder obtener buenos resultados en las carreras y, a nivel colectivo, ser un apoyo importante que brinde confianza a mis compañeras".



Ion Lazkano, responsable deportivo del LABORAL Kutxa-Fundación Euskadi: "Jessenia es una incorporación que nos puede aportar más calidad en las etapas de montaña pues tiene un perfil escalador. Ya ha demostrado que cuando la carrera se pone para arriba se defiende muy bien. Este año ha tenido destellos y buenas actuaciones en carreras en las que hemos competido. Creemos que con un calendario europeo desde el inicio de la temporada puede tener una progresión importante. Este tipo de fichajes, además, incrementa el nivel y la calidad media del grupo, y la exigencia aumenta para todas".



El LABORAL Kutxa-Fundación Euskadi tiene diez ciclistas con contrato para 2024 con el fichaje de Meneses. Su nombre se une a las renovadas Usoa Ostolaza, Alba Teruel y Eneritz Vadillo, más Naia Amondarain, Yurani Blanco, Idoia Eraso, Nadia Quagliotto, Aileen Schweikart y Debora Silvestri, todas con contrato en vigor.

