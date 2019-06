Járlinson Pantano, tras su positivo, abre la puerta de su retiro

El pasado 15 de abril se dio una noticia que sacudió el ciclismo colombiano: Járlinson Patano, uno de los mayores exponentes del deporte a pedal de los años recientes, había sido notificado por la Unión Ciclista Internacional, de un hallazgo analítico adverso de eritropoyetina (EPO), en una muestra recolectada durante un control fuera de competición el pasado 26 de febrero de 2019. Desde, ahí, el caleño apenas puso un trino agradeciendo por el apoyo de los fans, pero guardó silencio durante mucho tiempo.

Sin embargo, su aparición para aclarar lo que ha pasado con su caso dejó a todos aún más consternados. En una entrevista con Jairo Enrique Rodríguez, del portal ‘Ciclismo sin límites’, dejó claro que no va a luchar más contra la UCI y dejó abierta su adiós del ciclismo.



“Decidí no seguir luchando contra la UCI, porque cuesta mucho dinero y no pienso gastarme el patrimonio de mi familia, para que de pronto en unos dos años me digan que estoy absuelto y ya para qué cuando el equipo Trek me ha echado y no me va a pagar lo que me estaba pagando. Entonces, puse todo en una balanza, ya lo que tenía que hacer en el ciclismo lo hice, no tengo que demostrarle nada a nadie. Vivo agradeció con los fans y el deporte y me quedo con los buenos recuerdos”, comentó Pantano.

El corredor colombiano afirmó que no le cuadran muchas de las acusaciones que hay en su contra y reiteró muchas veces que es inocente y puso a disposición de todos su pasaporte biológico, que nunca presentó anomalías.



“Hay muchas cosas que no me cuadran. Di positivo el 26 de febrero, luego, el 10 de marzo me hicieron otro control, el 21 de enero me hicieron otro control y en ninguno de ellos di positivo. Tengo 60 controles de pasaporte biológico, son iguales no cambia en nada, los pueden ver cuando quieran. Tengo una fundación de niños en los que les enseño que no al dopaje”, añadió.



Por otro lado, Pantano explicó que durante los últimos años había tenido algunos problemas de salud, pero en ningún momento se vinculó con el dopaje.



“La verdad que me quedo con la tranquilad de que no he hecho nada. A mis amigos que me han seguido en mi proceso saben quién soy. Para nadie es un secreto que vengo con problemas de salud. Me pregunto y me preguntaré el resto de mi vida ¿por qué a mí?, ¿qué pasó? Todo el mundo me dice que de pronto la droga que me dieron para el virus, pero es una mentira, porque al final la eritropoyetina es inyectada y no sé cómo entró a mi cuerpo. Infortunadamente me tocó a mí”, analizó el ciclista de 30 años.



Finalmente, el corredor dijo que estos momentos fueron muy difíciles para él y su familia y no quiso manifestarse sobre el tema, porque debía llevar su duelo.



“Ha sido una situación bastante incómoda. La vida me ha cambiado muchísimo, algo que jamás esperé terminar así mi carrera deportiva, pero infortunadamente me ha tocado a mí. Ha sido un proceso muy difícil, el momento más duro de mi carrera deportiva. Soy una persona inocente. No me había pronunciado, porque creo que uno debe vivir su duelo. Ha sido un momento muy duro para mi familia y para mí. No tenía la necesidad de hacerlo y nunca lo hice, me siento engañado, es algo que no tiene explicación”, concluyó.



