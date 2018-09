Járlinson Pantano denuncia que la DIAN tiene retenidas sus bicicletas

Járlinson Pantano denunció que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) le tienen retenida las bicicletas que le envió su equipo Trek, para que entrenara en el país.

El pedalista vallecaucano le dijo a RCN que la entidad le cobra un impuesto por las dos máquinas, pero que no lo cancelará porque las bicicletas no son de él.



“Les he dicho que cómo voy a legalizar algo que no es mío, si esas bicicletas son para entrenar, voy a Europa, vengo con ellas, entreno allá, acá, y yo no tengo por qué pagar eso, esas bicicletas no son mías, fuera que yo me fuera a quedar con ellas, listo", contó Jarlinson Pantano a la cadena radial.



"Allá me las enredaron, le colocaron un valor que dice que cada bicicleta vale como 2.500 euros, y acá dicen que por ley si sobrepasa los 2.000 dólares, toca pagar los aranceles y todo eso", precisó.



El vallecaucano, que se recupera de una toxoplasmosis, dijo que en Bogotá dialogó con un empleado de la DIAN, que le informó que no era posible que él saliera y entrara del país con las bicicletas las veces que quisiera sin llenar documentos.



“Llevo 17 años yendo a Europa y viniendo y nunca en mi vida he llenado un documento diciendo que llevo una bicicleta que vale tanto, yo simplemente paso y lo máximo que me han preguntado esa bicicleta qué y yo les digo que es mi herramienta de trabajo", precisó.



