Paraguay perdió con Japón y no levanta cabeza

La selección de Paraguay cayó este jueves por 0-2 frente a Japón en un partido amistoso preparatorio de las eliminatorias del Mundial de Catar de 2022 en el que los nipones demostraron una gran velocidad de juego que desarmó constantemente a los guaraníes.

El encuentro, disputado en la ciudad de Kashima, al noroeste de Tokio, fue el primero de una gira por Asia que llevará a Paraguay la semana próxima a Jordania para enfrentarse a la selección de ese país.



Aunque el técnico de la selección suramericana, el argentino Eduardo Berizzo, buscaba poner en práctica un juego de posesión de la pelota, los guaraníes no estuvieron a la altura y se encontraron en la cancha desorganizados e incapaces de aguantar el empuje nipón.



Japón, que participó como invitado en la más reciente Copa América, donde presentó una selección de jugadores sub-23, ante Paraguay trajo a sus mejores hombres, la mayoría de ellos en competiciones europeas.



Los dos goles fueron anotados en la primera parte, y fueron el colofón de una serie de jugadas de los nipones en las que comenzaban a dejar claro su dominio en la cancha, frente a unos guaraníes lentos en reaccionar y con la línea media desarmada.



El primer gol llegó en el minuto 23 y fue marcado por Osako, que remató después de recibir un centro de Nagatomo y la pelota tocó la red después de rozar el poste. Dos minutos después, Doan tuvo también oportunidad de anotar para los japoneses, al quedar prácticamente solo frente al portero guaraní, que pudo superar el aprieto.



Ya cerca del segundo gol, Paraguay parecía haber perdido el rumbo completamente ante la presión japonesa, que mantenía un juego veloz en la línea media y con los suramericanos incapaces de forjar una ofensiva.



El 2-0 llegó gracias al centrocampista Minamino, que había quedado solo ante el portero paraguayo tras recibir la pelota de parte de Sakai desde el lado derecho.



Paraguay intentó recuperarse y en el minuto 36 Samudio se acercó peligrosamente a la portería nipona, pero la pelota fue desviada por el guardameta japonés, Gonda.



En el saque de esquina posterior, Gonda estuvo otra vez en aprietos, pero pudo evitar el gol. Después del descanso, Japón redujo algo de su ritmo, Paraguay siguió desarmado y la ofensiva nipona quedó en manos del joven jugador Takefusa Kubo, recientemente traspasado al Real Madrid y que juega en el fútbol español prestado al Mallorca.



Kubo intentó una y otra vez anotar el gol y conseguir el récord de convertirse en el jugador más joven de la selección que consigue marcar para el equipo, pero sus intentos no tuvieron frutos.



Esos intentos incluyeron una jugada muy personal en el minuto 68 con un tiro final que rebotó en el larguero de la puerta que guardaba Fernández.



Destacó, entre otras cosas, el escaso papel que tuvo el punta paraguayo Sanabria, reemplazado en el minuto 64. Además, los mellizos Oscar y Ángel Romero, que estaban al inicio como reservas, entraron en el segundo tiempo para compartir cancha, aunque no gloria.



Síntesis

Japón: Shuichi Gonda; Yuto Nagatomo (Koki Anzai, m.67), Maya Yoshida, Hiroki Sakai (Naomichi Ueda m.46), Takehiro Tomiyasu; Gaku Shibasaki (Kou Itakura, m.76), Kento Hashimoto, Shoya Nakajima (Genki Haraguchi, m.46), Takumi Minamino, Ritsu Doan (Takefusa Kubo, m.46); Yuya Osako (Kensuke Nagai, m.67).



Paraguay: Roberto Junior Fernández; Juan Escobar (Blas Riveros, m.46), Fabián Balbuena, Gustavo Gómez (Robert Rojas, m.54), Braian Samudio, Iván Piris; Rodrigo Rojas (Cristian Paredes, m.46), Richard Sánchez (Ramón Martínez, m.46); Miguel Almirón, Derlis González (Oscar Romero, m.73), Arnaldo Sanabria (Ángel Romero, m.64)



Goles: 1-0, m.23: Osako. 2-0, m.30: Minamino.

Árbitro: Kim Heegon (Corea del Sur). Amonestó a Gómez, Sanabria, Samudio y Hashimoto. Incidencias: Partido amistoso disputado en el estadio de los Kashima Antlers, de la ciudad de Kashima, con un alta temperatura y una humedad del 85 por ciento.



EFE