El australiano Jai Hindley (Bora Hansgrohe), reciente vencedor de la 'maglia rosa' del Giro, ha confirmado su presencia en la Vuelta a España y ya piensa en otros altos objetivos, como el 'maillot' amarillo del Tour de Francia.

El camino de Hindley

Facebook Twitter Linkedin

Jai Hindley. Foto: EFE

Después del segundo puesto en el Giro en 2020 y del triunfo en el Giro 2022 tras la demostración en la Marmolada, donde destronó al ecuatoriano Richard Carapaz, Hindley confirmó que es un corredor para grandes vueltas. Además, no renuncia al 'maillot' amarillo del Tour.



"Por qué no puedo aspirar al Tour?. Nunca digas nunca. “El Tour sería un sueño y no voy a decir que no es posible”, señaló Hindley.



(No deje de leer: Lionel Messi le responde a Dibu Martínez: esto es lo 'difícil' de Colombia).



El ciclista "aussie", de 26 años, ha participado en cinco grandes vueltas, cuatro ediciones del Giro y una Vuelta a España, pero todavía no ha debutado en el Tour.



"Ahora un gran objetivo es correr el Tour, nunca lo he corrido y sería un paso adelante más en mi carrera. Aunque no sea para disputar la general, tomar parte del Tour ya es algo muy especial. El próximo año podría ser mi debut en esa carrera", comentó en una rueda de prensa telemática.



Hindley desveló que vio a sus padres por primera vez en dos años el pasado domingo, debido al confinamiento por el Covid, y se tomará unas vacaciones de dos semanas en Italia en compañía de su novia, antes de iniciar la preparación para participar en la Vuelta a España el próximo mes de agosto.



Tras la ronda española su idea es ir al Mundial. “Me encantaría ir al Mundial, pero todos los profesionales australianos quieren ir. Creo que el recorrido me vendría bien porque va a ser una carrera súper dura, con 280 km y mucho desnivel. Sería especial formar parte del equipo. Normalmente haría la Vuelta y sería bueno volver a Australia después de casi tres años”, concluyó.

Más noticias

EFE