💗 Giro d'Italia 2022 - Stage 9⃣ | Tappa 9⃣



🥇 🇦🇺 @JaiHindley wins on top of Blockhaus!



🥇 🇦🇺 @JaiHindley vince in cima al Blockhaus!#Giro pic.twitter.com/2L4tdHELzO