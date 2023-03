En medio de los rimbombantes nombres de Tadej Pogacar, Primoz Roglic, Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel, aparece el de Jai Hindley. Sin el peso de estar en un equipo como el Jumbo-Visma, portar en su brazo el arcoíris de campeón mundial, o tener un palmarés que no se pueda contar con dos manos, el pedalista australiano de la remota ciudad de Perth entra en la mira del ciclismo global por una hazaña que resulta suficiente: ser el vigente campeón del Giro de Italia.

El año pasado, tras haber visto afectada su carrera por lesiones, enfermedades y caídas, el ignoto Hindley le ganó el pulso final al ecuatoriano Richard Carapaz y se quedó con la Maglia Rosa. Desde entonces, con los colores del reinventado equipo alemán del Bora-Hansgrohe, ha encarnado la esperanza de repetir título en una de las grandes. Y este 2023, le confiesa a EL TIEMPO, su objetivo no podía ser más ambicioso, pues debutará en el Tour de Francia y la idea es hacer todo por ganarlo,



Mano a mano con Hindley

¿Qué opina del comienzo de esta temporada?

Bueno, estoy muy contento con como recién empieza..., en las carreras que he podido disputar he estado muy competitivo, quizá no lo suficiente para ganar, pero sí para estar ahí. Creo que con cada carrera he ido sintiéndome mejor y espero seguir así por el resto de la temporada.



¿Cómo ha cambiado Jai Hindley después de ese título del Giro?

La verdad no ha cambiado mucho, pero quizá por eso es que ahora despierto el interés de amigos de Colombia (risas). Creo que a lo mejor lo único en lo que ha cambiado mi entorno es que siento más presión, pero de resto, soy el mismo.

Ya ha ganado el Giro, ¿va al Tour?

¡Sííí, el plan es ir al Tour! Es mi primera vez en la carrera y para mí es algo increíble. Siempre he querido estar allí. A los seis años soñaba con pelear la camiseta amarilla, así que para mí es bastante especial.



¿Qué analiza del recorrido del Tour de este año?

El trazado es interesante, porque está marcado por un buen terreno montañoso. De hecho, la contrarreloj tiene una buena porción de ascenso y para nosotros eso es una gran atracción.



La primera vez siempre tiene sus trampas…

Claro, pero sin duda el Tour de Francia es mi meta, todo apunta hacia eso. En julio esperamos mostrar nuestra mejor forma.



¿Se anima a dar un resultado?

Mmmm, no estoy muy seguro. Nosotros buscamos el mejor resultado posible, así que sea lo que deba ser.



¿Cuál es la estrategia para derrotar a Pogacar, Vingegaard, Roglic, los principales favoritos?

No estoy seguro de cómo vencerlos… Son corredores fenomenales y, bueno, en verdad no lo sé.

¿Son invencibles?

No creo que sean invencibles. A ver, ellos tienen dos piernas y dos brazos, igual que yo. Claro, son unos ciclistas increíbles, que han sido muy consistentes. Cuando uno corre con ellos no puede esperar ganar cada semana. Esa es la diferencia con el resto del pelotón, que ellos tienen menos subidas y bajadas, son muy regulares y por eso están un escalón arriba.



¿Usted es partidario de ese tipo de ciclismo agresivo que existe hoy en día o cree que es mejor ir trabajando gradualmente para un gran objetivo?

Yo creo que uno tiene que tener uno o dos objetivos grandes para el año. Están esos otros (Pogacar, Roglic, Vingegaard), que logran mantenerse en lo más alto todo el tiempo, pero la exigencia es muy grande.



Pero eso de tener uno o dos objetivos, parece, no es lo de hoy…

Es claro y no importa si es el Tour de Francia o el Tour de Hungría, en todas las carreras se compite con mucha intensidad, con mucho nivel, cada etapa es una batalla. De hecho, yo creo que para los fanáticos es mucho más emocionante y se sienten realizados, pero el desgaste que hacemos los ciclistas es muy grande.

¿Dónde está su equipo, Bora Hansgrohe, en comparación con los Jumbo-Visma, Ineos, UAE Emirates...?

Esos tres equipos son muy fuertes y consistentes. Básicamente consiguen resultados a donde van, pero nosotros también somos un equipo que es muy potente, y la verdad yo me divierto. Nuestro equipo, en todos los estamentos, es muy fuerte. Tenemos potencial para pelear.



El equipo venía de ser clasicómano puro y ahora pelea carreras por etapas...

El cambio no ha sido fácil, pero ya demostramos lo que podemos hacer, no por nada gané el Giro.



¿Qué opina del regreso de Egan Bernal?

Colombia tiene un importante rol en el ciclismo mundial, porque sienten muy intensamente el deporte. Es interesante ver los corredores, los aficionados y hasta los periodistas en las carreras. Bernal es un gran tipo, un gran ciclista, lo que ha hecho lo demuestra y es bueno que regrese.

¿Puede volver a ganar las grandes?

Egan ha mostrado con sus victorias en el Giro y en el Tour que es uno de los mejores, y uno espera que vuelva en algún punto a ese nivel. Bueno, eso espero yo.



¿Higuita es capaz de llevar la responsabilidad de triunfos del ciclismo colombiano?

Mi ‘parcero’. Es un gran corredor. He podido compartir cuarto con él en muchas carreras y es realmente un gran tipo, muy sencillo y un buen corredor, muy muy fuerte. Es un gran ciclista y nos sentimos muy afortunados de tenerlo con nosotros.



¿Y qué piensa de la situación de Nairo Quintana?

Prefiero no hablar del tema.





LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

@LisandroAbel

