Provenza, la revancha de Iván Sosa

El título que logró Iván Ramiro Sosa en el Tour de la Provenza este domingo huele a revancha, porque el 2020 no fue bueno para él, no respondió a las expectativas y estaba en deuda con él, sus seguidores y con el mismo equipo Ineos.

Sosa logró la victoria, tras ganar el sábado la etapa reina camino al Mont Ventoux, luego de su ataque a cuatro kilómetros de meta, a sus pedalazos con consistencia y a la diferencia que sacó en la meta.



El corredor de 23 años toma un respiro, recupera la confianza en sí mismo y sabe que es capaz de ganar, luego de una temporada magra.



El 2020 arrancó mal para él. Cuando disputaba el título del nacional de Ruta con Sergio Higuita se cayó en los giros finales, no pudo volver a montarse en la bicicleta y se retiró.



Fue llevado al hospital y los exámenes dictaminaron fractura del dedo pulgar de la mano derecha, lo que lo obligó a pasar por el quirófano.



Después vino el confinamiento por la pandemia del nuevo coronavirus, volvió a entrenar y cuando abrieron fronteras y el ciclismo volvió a arrancar se fue para Europa.



Era el campeón de la Vuelta a Burgos, competencia que ganó en el 2919, se esperaba que defendiera el título, pero no fue así.



En los momentos definitivos de la montaña sucumbió, no dio la cara, su cuerpo no respondió y no estuvo en la defensa de su título.



Al final se quedó con un premio seco: el triunfo de la etapa reina, la última de carrera, pero el puesto 25 de la general a 7 minutos 02 segundos del campeón, Remco Evenepoel, no era lo que él ni muchos esperaban.



Nunca figuró de ahí en adelante. En su rol de gregario ayudó, pero cuando le tocó protagonizar no apareció.



Iván Sosa llegó a la Vuelta a España para darle una mano al ecuatoriano Ríchard Carapaz en la búsqueda del título, pero no fue así, tampoco funcionó.



En las primeras etapas llevó de la mano a Carapaz y se llegó a pensar que sería el plan B deI Ineos, pero no fu así, se enfermó y echó para atrás.



Iván Ramiro Sosa consiguió su quinta victoria en una general de competencias UCI, tras los títulos en Adriatica Ionica Race, Sibiu Cycling Tour y Vuelta a Burgos (2018) y el triunfo final en esta última prueba en el 2019.



Terminó un 2020 sin cumplir los objetivos, con más malas que buenas y este triunfo en la Provenza le viene buen, porque se siente una vez más un ciclista ganador.



