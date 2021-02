Iván Sosa y su emoción, tras su actuación en Francia

Iván Sosa (Ineos) se impuso en la tercera etapa del Tour de la Provenza, que se llevó a cabo este sábado sobre 153 kilómetros y es el nuevo líder del Tour de la Provenza.

El pedalista de Pasca, Cundinamarca, saltó del lote en la subida final a falta de 4 kilómetros y sus rivales lo volvieron a ver en el podio



“Fue bastante dura la etapa. La estrategia era atacar yo y Egan. Me fui primero para probar, la subida fue dura y el equipo trabajó muy bien para rematar de la mejor manera”, dijo Sosa.



Y agregó: “La estrategia era en la subida hacerla a buen ritmo, ir lago posible para atacar. Estuvimos fuertes y estamos contentos”.



Sosa logró la victoria 12 de su carrera deportiva y abre el año con un triunfo que le da confianza.



“El Mont Ventoux es una subida bonita y bastante dura. No lo había corrido, lo había visto. Es duro cuando uno viene a tope”, señaló el corredor de 23 años.



“Me gustaría alguna vez correr esta etapa en el Tour de Francia. Es bonito comenzar la temporada así y es una motivación”, declaró.



Sosa aprovechó el trabajo de control que hizo Bernal con Alaphilippe y consiguió un triunfo importante.



“Todas las victorias son bonitas para mí. Este año esperamos que sea bueno. No sabemos qué va a pasar. Esperemos a ver qué vamos a correr”, indicó.



La carrera terminará este domingo con la jornada entre Avignon ySalon-de-Provence, de 163 kilómetros, con tres premios de montaña, todos de tercera categoría



