Análisis: ¿Tiene Iván Sosa opción de ganar el Tour de la Provenza?

Ya lo había dicho Egan Bernal durante la carrera: el primer hombre en el Ineos, el corredor con el que la escuadra se la iba a jugar en la pelea por el título del Tour de la Provenza era Iván Sosa, y cumplió.

El corredor de 23 años, nacido en Pasca, Cundinamarca, lanzó un ataque a 4 kilómetros del final de la etapa de ayer entre Istres y el Mont Ventoux/Chalet Reynard, de 153 kilómetros, logró la victoria parcial y se apoderó del primer lugar de la general.



Su triunfo es el primero del ciclismo colombiano en carreras de importancia este año, el punto de partida para lo que se puede hacer en este 2021.



Sosa logró la victoria 12 de su carrera deportiva, tras fugarse del grupo y mantener un paso fuerte con el que se hizo inalcanzable.



Bernal estuvo a su cuidado, pendiente de los movimientos de los ‘enemigos’ por el título, como el local Julian Alaphilippe.



El actual campeón del mundo fue el que impuso el paso, se echó al hombro la persecución, pero nada pudo hacer, era el día de Sosa.



Egan Bernal, a falta de 300 metros, se aprovechó del desgaste que hizo Alaphilippe por perseguir a Sosa, apretó el paso y pasó de segundo en la meta, para un 1-2 de Colombia que no se presentaba desde el 10 de octubre del 2019, cuando Bernal ganó el Giro del Piemonte en Italia y Sosa lo escoltó en la meta, algo que se puede dar a la inversa hoy, cuando Provenza finalice.



“Fue bastante dura la etapa. La estrategia era atacar yo y Egan. Me fui primero para probar, la subida fue dura y el equipo trabajó muy bien para rematar de la mejor manera”, dijo Sosa.



Durante los kilómetros finales, Alaphilippe le pidió a Bernal que lo ayudara a perseguir, pero claramente el colombiano no podía, tenía a su compañero del Ineos adelante y con muchas opciones de ganar y ser líder.



Bernal probó las piernas del francés, puso paso, intentó irse, pero cuando se dio cuenta de que Alaphilippe lo perseguía y no lograba abrir hueco, paró la marcha.



El título no está definido, y en carreras cortas como estas hasta la última etapa cuenta.



Este domingo, el tramo será entre Avignon y Salon-de-Provenza, de 163 kilómetros, con tres pasos montañosos, todos de tercera categoría y que no deberían inquietar a los dos colombianos.



Sin embargo, no hay que descuidarse. Alaphilippe, el más fuerte rival, está a 21 segundos y muy seguramente tendrá una estrategia planeada para intentar ir por el triunfo.



Hay que estar cerca de él, a su rueda, pendiente de que no bonifique en los pasos intermedios ni logre la bonificación en la meta, para evitar dolores de cabeza. Ineos lo sabe, Sosa lo entiende bien, por eso saldrán a esta última jornada con el objetivo de no darle largas y estar pegados como unas estampillas a su rueda.



Iván Ramiro Sosa va por su quinta victoria en una general de competencias UCI, tras los títulos en Adriatica Ionica Race, Sibiu Cycling Tour y Vuelta a Burgos (2018), y el triunfo final en esta última prueba en el 2019. Nada está fijo, pero será difícil que pierda la carrera.



