El Giro de Italia ya es historia para muchos ciclistas, que este domingo despiden una edición más de la competencia, en la contrarreloj de 17 kilómetros en Verona.

Uno de ellos es Iván Sosa, el pedalista colombiano llegó con mucha expectativa y no cumplió, más cuando venía de ganar la Vuelta a Asturias.



Así de claro



Sosa ‘confesó’ su mala carrera y que no cumplió con los objetivos.



El balance. “No es bueno, la verdad. La carrera fue muy regular, porque vinimos a realizar una mejor actuación, pero no se pudo”.



Las causas. “Hubo muchos inconvenientes como las alergias. No me sentí bien y hubo momentos muy complicados”.



La tarea. "Terminamos, eso es lo mejor, y tengo que aprender mucho de lo que pasó en este Giro. La verdad no estuvimos bien y se esperaba mucho más”.



Lo que esperaba. “Teníamos en mente llegar en la mejor forma en la montaña, pero eso no pasó. Estamos decepcionados por la actuación, pero de todo se aprende. Fallamos y de eso hay que sacar algo positivo”.



