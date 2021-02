¡Sensacional triunfo de Sosa en el Tour de la Provenza, Egan, tercero!

El ciclista colombiano Iván Ramiro Sosa (Ineos) se convirtió en el nuevo campeón del Tour de la Provenza, carrera que terminó este domingo con un tramo de 163 kilómetros entre Avignon y Salon-de-Provenza con triunfo de Phil Bauhaus, en la que su compatriota, Egan Bernal, terminó en el podio.

Sosa logró este triunfo, tras la victoria del sábado anterior en la etapa reina, que se disputó en el ascenso camino al Mont Ventoux, jornada en la que dominó a su gran rival, el francés Julian Alaphilippe.



El ciclismo colombiano logra de esta forma su primera victoria en una general en competencias de la Unión Ciclista Internacional (UCI) de esta temporada con lo que ha hecho el corredor de Pasca, Cundinamarca.



Iván Sosa tiene 23 años, pertenece al equipo Ineos, grupo que le dio un buen apoyo durante la competencia, que arrancó el jueves pasado con el dominio durante las dos primeras etapas de Davide Ballerini.



El colombiano ayudado por Bernal, consiguió de esta forma su triunfo 13 de su hoja de vida, el quinto en una general, tras haber ganado Adriatica Ionica Race, Sibiu Cycling Tour y Vuelta a Burgos (2018) y el triunfo final en esta última prueba en el 2019.



Es un triunfo importante para Sosa, que recupera la confianza, luego de un 2020 que no fue el mejor para él, pues se fracturó el dedo pulgar de la mano derecha en el nacional de ruta y luego no pudo revalidar su título que logró en el 2019 en Burgos.



La etapa de este domingo no fue tranquila. Durante los 163 kilómetros Sosa y sus compañeros de escuadra tuvieron que lidiar con varios frentes. El primer, controlar a Julian Alaphilippe, que comenzó de tercer en la genera y que iba por las bonificaciones.



El actual campeón del mundo consiguió un bono de tres segundos en un paso intermedio y quedó a 19 s de Sosa, lo que poco inquietada para la general.



Por otro lado, Ineos se benefició del trabajo de otros conjuntos, que tenían intereses de ganar la fracción.



Los escapados fueron Mas Bonet, Leknessund, Gallopin, Leveau, quienes llegaron a tener 3 minutos 50 segundos de diferencia.



Pero atrás, en el lote del líder, que negoció bien los tres premios de montaña de tercera categoría, apretó el paso en busca de recortar el camino.



La fuga fue lo mejor para el Ineos, porque descargó el trabajo en lo elencos que tenían que descontar tiempo para agarrar a los fugados en busca de propiciar una llegada masiva.



Groupama fue el equipo que más inquietó, pues sabían que podían obtener el triunfo parcial con Arnaud Demare.



A 20 km de la meta. Mas Bonet se fue en punta, se alejó de sus compañeros de escapada y el lote transitaba a un minuto 35 segundos.



Y cuando se entró en los últimos 10 km, Mas Bonet fue cazado por los hombres que iban en la fuga. El grupo venía a 40 s. Se presagiaba embalaje.



A dos kilómetros de la llegada el lote cazó a los punteros y todo se definió al embalaje.



Colombia logro de esta forma su segundo triunfo en la general del Tour de la Provenza, tras la victoria del 2020 de Nairo Quintana.



