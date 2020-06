La historia del floricultor al que Rigo le regaló una bicicleta

Iván Darío Jiménez no desaprovechó su oportunidad. Cuando se percató de que Rigoberto Urán, uno de los ciclistas que más admira, hacia su entrenamiento justo por la vía que él tanto conoce, porque tantas veces la ha recorrido, se le pegó a la rueda en su humilde bicicleta, sorprendiendo al pedalista colombiano.

Iván Darío es un floricultor de 54 años, habitante de La Ceja, Antioquia. Un hombre humilde y carismático que en promedio hace dos recorridos diarios por este mismo camino en su bicicleta, cuando va a su trabajo en Flores la Esmeralda. Lo hace a toda marcha, con ropa no deportiva, zapatos, maleta y su casco.



Quiso ser ciclista profesional, dice que no pudo por falta de patrocinio, así que pasa el día entre crisantemos, otra de sus pasiones, mientras llega la hora de coger su ‘caballito de acero’ para emprender la ruta de vuelta.



En una de esas travesías fue que se encontró con Rigo. Cuenta con orgullo que el ciclista no se percataba de su presencia en la carretera, así que lo alcanzó y lo escoltó un tramo, hasta que lo alertaron.



“En ese momento él no se dio cuenta, pero yo me le pegué a la rueda. El de la cámara le dijo que venía a la rueda y él dijo ‘¿y qué, viene en una aerodinámica?’”, contó Iván Darío en 'Teleantioquia'.



Don Iván es un amante a la bicicleta, que no es solo es su medio de transporte, sino su pasión.



“A veces salgo de la empresa y subo a La Unión, a veces lo hago dos veces, así con uniforme y todo”, cuenta.

Ya cumplió su sueño de conocer a Rigo, quien en un emotivo gesto le regaló una bicicleta nueva y moderna. Ahora, espera que Urán se de una pasadita por su lugar de trabajo, para que conozca qué es lo que hace a diario.



“Sabemos que Rigo está muy ocupado pero quisiera que viniera y conociera esta empresa, que es agradable y que vea lo que hace un trabajador día a día”, dijo este ciclista aficionado que no olvidará esta experiencia. Ahora, se mentaliza en que su nieto, otro aficionado a la bicicleta, le siga los pasos a Rigo, o al mismo Iván Darío.





