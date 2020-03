Así pasan los días dos equipos de ciclismo de Colombia en España

España es uno de los países que libran una férrea lucha contra el nuevo coronavirus. Las medidas extremas tomadas y la rápida propagación de la enfermedad obligaron al equipo femenino y al masculino colombianos, Colnago, a permanecer allí y no emprender un viaje hacia Colombia, con el fin de preservar la buena salud.

En sus casas de concentración pasan sus horas los ciclistas, que mantienen sus rutinas de ejercicios físicos y de bicicleta y se entretienen.



Una vez estalló el problema de salud pública, dirigentes, staff y corredores acordaron que ninguno de los integrantes se desplazara al país, decisión consciente y acertada.



“No podíamos arriesgar a ninguno de los integrantes. Decidimos que lo mejor era quedarse en España, confinados y evitar el traslado, el paso por los aeropuertos, el viaje, la llegada al país y la cuarentena acá”, explicó el gerente del grupo, Julio Roberto Gómez.

Hace 11 días que las damas están encerradas en la concentración. La mayoría llegó a Europa la primera semana de febrero en busca de encontrar la mejor forma, de correr, pero la pandemia también les ha impedido el libre desarrollo de su profesión.



“No hemos salido. Nos levantamos, desayunamos y entrenamos. Hacemos rodillos, ejercicios físicos, fortalecimiento. Vemos películas, jugamos, hacemos karaoke, ponemos música”, le dijo a EL TIEMPO Carolina Upegui.

Y agregó: “Quedarnos era lo menos arriesgado. Era lo más seguro. Ir al aeropuerto con todo este virus regado era peligroso. Llegar a Colombia y entrar en cuarentena y poner en riesgo a la familia; era mejor que no”.



Ninguno de los dos bandos ha tenido complicaciones de salud, todos están bien, se han cuidado y cumplen al pie de la letra las recomendaciones.



“Vivimos a 50 minutos de Valencia. Esta zona es más tranquila, no hay muchos casos de coronavirus. El supermercado está cruzando la calle, no nos hace falta nada, acatamos las normas hasta el extremo. Hay algunos permisos, pero no salimos”, precisó Upegui.



Ella comparte este momento con seis personas más: Daniela Atehortúa, Érika Botero, Laura Tocona, Katerine Montoya, Catalina Gómez y el DT, Juan Vargas.



“El momento es difícil. Llegamos con mucha expectativa a correr en Europa. Cuando cancelaron las carreras hubo tristeza, pero aceptamos lo que pasa, primero la salud, después habrá días para eso, la salud es lo más valioso”, acotó Upegui.



En Tarancón, provincia de Castilla-La Mancha, a 45 minutos de Madrid, está el otro contingente colombiano, el Colnago de varones, manejado por Jhon Gutiérrez.



“Estamos bien de salud, no hay contagiados. Se hacen labores de rodillo, tratando de no perder la forma. Ellos tienen tiempo hasta de leer, darse ánimo y practicar el inglés”, contó Gutiérrez.

en la concentración están César Laverde, el DT, Andrés Henao, Cristian Esteban, Fabián Castillo, Víctor Ocampo, Jaime Chacón, Jhon Calderón, Kevin Brito y Óscar Téllez.

Los corredores llegaron hace un mes, y aunque en primera instancia cuando estalló el problema de salud querían regresar a Colombia, entraron en razón y se quedaron.

El 1-2 en el Trofeo Guerrita en España, con Víctor Ocampo y Óscar Téllez, un buen comienzo. Hoy el grupo está acuartelado. Foto: Archivo EL TIEMPO

“Eran solo 15 días de confinamiento, pero se está alargando y estamos en la sede, buen sitio para pasar la cuarentena. No falta nada, el grupo está bien”, dijo el Gutiérrez.



Víctor Ocampo tiene 21 años, hace su tercer año de sub-23 y ya ganó una carrera en España: el Trofeo Guerrita en Murcia, pero ahora ha cambiado la bicicleta por los quehaceres de la casa.



“Somos 10 y decidimos hacer grupos. Nos turnamos el desayuno, el almuerzo y la comida, otros hacen el aseo y cada día un grupo descansa. Así se nos pasa el tiempo. Es claro que la persona que nos ayudaba en la casa no volvió, está en su apartamento con los suyos y nos tocó a nosotros todo”, contó Gutiérrez.



“Todos los días ellos se ven por videollamada con los familiares y yo tengo constante contacto con los padres. Claro, ellos se preocupan, pero estoy seguro de que se tomó la mejor determinación, era un riesgo viajar a Colombia”, precisó el mánager.



“No salimos a nada. Eso lo hace más complicado. No nos apartamos del ejercicio, hacemos rodillos, tratamos de físicamente de estar bien, claro, no es lo mismo, pero es lo mínimo”, dijo Ocampo.



Ambas escuadras quieren salir de este difícil momento, no solo para volver a la competencia, sino para retornar al país y estar con sus seres queridos.



LISANDRO RENGIFO

​Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel