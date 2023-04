El ciclismo colombiano está de luto, al conocerse el fallecimiento del joven de 17 años Juan José Ortega, quien murió en una clínica de Soacha, luego de sentirse mal en el final de la segunda etapa de la Vuelta a Anapoima.

Ortega se detuvo a 3 km de la meta de la segunda jornada que terminaba en al alto de Mondoñedo, fue recogido por la ambulancia y llevado a la meta.



(Luto: muere de infarto promesa del ciclismo colombiano en carrera)

(Shakira enfrenta un lío en Miami, peor que Piqué y Clara Chía)



El joven pedalista reaccionó, pero Hernando Rojas, su DT, volvió a la ambulancia, no lo vio bien y dijo que lo trasladaran a una clínica.



El ciclista no estaba bien. Llegó con signos vitales a la clínica, pero minutos después sus padres, José y Paola, fueron informados que había fallecido.

Sus comienzos



Juan José comenzó en el ciclomontañismo y allí en el club DND Cycling Bogotá, bajo la dirección de Edwin Donado, quien está muy triste, así como los demás integrantes del grupo.



“Estaba conmigo hace 3 o 4 años. Soy entrenador de liga y lo venía chequeando. Salíamos a entrenar. Cuando no estaba conmigo lo hacía en ciclomontañismo y también estaba en la ruta, con Hernando Rojas. Es muy triste lo que pasó. Cuando supe, cuando me llamó el papá me destrocé”, contó Edwin a EL TIEMPO.



“Juan quería hacer las dos, ciclomontañismo y ruta. En ambas demostró muchas condiciones. En la primera le iba bien, fue a la Vuelta del Futuro y del Porvenir, se destacó”, relató Donado.



El DT destacó que Ortega era muy consagrado, callado, metido en su trabajo.

Última conversación



“Hablé con él como el domingo, estaba contento por lo que hacía en Anapoima. En grupo punteaba siempre. Me dijo que se sentía bien y le advertí que se cuidara. No volví a saber de él hasta que me llamó el papá a contarme y me destrozó”, acotó el técnico.



Donano sabe que antes de la meta ortega se desgonzó. Lo recogieron y le dijeron que estaba infartado, que alcanzó a llegar vivo a la clínica, pero se complicó y falleció.



Su papá se llama José, su mamá, Paola y tenía una hermana, Camila. Donado asegura que vivían cerca del CA del barrio Roma en Bogotá.



“Fue campeón distrital e hizo podios nacionales en el 2021. Ese año llegó a la ruta y corrió la Clásica de Soacha, fue 12, sin más no estoy. Era extremadamente juicioso e iba con su papá siempre”, expresó el entristecido técnico bogotano.



Juan José se graduó de bachillerato, tenía propuestas para ir al ciclismo de Europa, pero en Colombia sus manejadores le dijeron que era mejor que hiciera el curso, obtuviera mejores resultados para irse.



“Era bueno en la contrarreloj y en la subida era demoledor, excelente, con buenos vatios. Cuando la carrera eran circuitos le rendía. Será imposible olvidar su alegría y sus ganas de salir adelante”, sentenció su entrenador.

(Pánico: policía irrumpe en gimnasio y arresta a acosador, video)(Radamel Falcao: Rayo Vallecano le apunta a otro colombiano para reemplazarlo)

Deportes