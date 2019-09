‘La ruta Sub-23 es la prueba más loca de todas”, dice Higuita

La Selección Colombia de ciclismo que afrontará el Mundial que arranca este domingo en Yorkshire, Reino Unido, con una fuerte nómina de 19 pedalistas, entre los que se cuentan Nairo Quintana, Esteban Chaves y Sergio Higuita.

El recorrido no les viene bien a todos los pedalistas nacionales, pero sí hay dos corredores que pueden cumplir un buen papel, pelear algo, pues se desempeñan bien en las competencias de un día: Carlos Betancur, en élite, e Higuita, en los Sub-.23.



Higuita viene de hacer una excelente Vuelta a España. Ganó la etapa entre Colmenar Viejo y Becerril de la Sierra, terminó de 14 en la general, resultados buenos para un hombre de tan solo 22 años y que por primera vez participaba en una competencia de tres semanas.



El ciclista del Education First ya tiene experiencia en carreras de un día y en diálogo con EL TIEMPO indicó que si se sentía bien el próximo viernes, día de la carrera Sub-23 de 190 kilómetros, intentará luchar por los puestos de adelante.



¿Cómo afronta este Mundial?

Es bueno. Podríamos estar en la lucha. Se hace dura la ruta, son 190 km y al final es muy quiebra patas. Se va a llegar en un grupo pequeño, de pocos corredores y yo tengo un buen embalaje, soy rápido.

¿Cómo llega después del esfuerzo de la Vuelta?

No sé cómo vaya, cómo esté, tras el trajín de tres semanas. No he tenido esa experiencia de terminar una grande y luego hacer el Mundial. Mejor dicho, estoy como cuando arranque en la Vuelta a España.



¿Y el recorrido?

Es muy diferente todo al Mundial. El trazado de los Sub-23 tiene poca montaña, no como la etapa que gané en la Vuelta, es bien distinto, pero nos podemos acomodar.



¿Cómo le ha ido en pruebas de un día?

Eso es cierto. Me vienen bien. He hecho varias clásicas. En el Premio Miguel Induraín fui tercero y Amorebieta, cuarto. Esas competencias las hice con la Fundación Euskadi.

Pero también es un corredor de tres semanas...

Ese es un punto a favor. Demuestro que puedo hacer carreras de un día bien. La experiencia, la referencia, aunque la competencia de los Sub-23 es muy diferente, por eso no se sabe qué irá a pasar.



¿Qué espera de esa carrera?

Es más loca que todas. Es difícil controlarla. Hay muchos ataques y vamos a ver. Solo somos cuatro los del equipo y hay selecciones de seis ciclistas.



¿Cómo afrontarla?

Hay que correr a lo que vayan haciendo las selecciones que controlan como Suiza, Gran Bretaña, Suiza, los belgas, que son los que van a querer ganarla. Deben presentarse fugas y ellos deben controlar. Hay que comunicarnos bien con los compañeros y ellos me ayudarán para mirar qué se puede hacer. Si no estoy bien, si no me siento con capacidades seré honesto para ayudarle a los demás. Y si soy yo, pues hablaremos plantear para que trabajemos en busca de llegar al final.



¿Qué viene después del Mundial?

Me quedan cuatro clásicas en Italia y termino. Milano-Torino y el Giro de Lombardía están en mis planes y será bueno hacer algo en ellas.



¿Qué análisis hace de la Vuelta a España?

Fue una carrera que al comienzo fue dura para el equipo. No me encontraba bien, pero después me recuperé y encontré mi mejor nivel en la tercera semana. La etapa, el triunfo, me dio tranquilidad y finalizamos muy contentos.



Hoy, en frío, ¿qué rememora de eses victoria?

Es algo inimaginable. Cuando a uno se le da no lo cree. Es algo que se hizo con sacrificio, se refleja todo el trabajo que hice, la lucha por entrar a un equipo del World Tour y ganar. Vivo una paz, porque es una gran recompensa.

¿Con qué compara ese triunfo?

Es el reflejo de mi vida. Fue un triunfo de la perseverancia, así ha sido mi vida de ciclista. Me perseguían de cerca y no podía levantar el pie. Llegué a la meta con el corazón, si mermaba el paso me podían coger. Así ha sido mi carrera, de lucha, de perseverancia. Eso lo viví ese día.



¿Por qué fue tan difícil la carrera para la escuadra?

Perdimos a Rigoberto Urán, a Tejay Van Garderen y a Hugh Carthy. El ambiente no era de presión, pero sí se soledad. Nos montamos al bus con ocho corredores en los primeros días y en la primera semana quedamos solo cinco. Fue algo muy triste. Seguíamos luchando, con la cabeza en alto, porque uno no se puede quedar ahí.



Pero ahí no paró todo…

Después de eso me caí varias veces. Se me desbarató la bicicleta, se me explotó la rueda trasera porque alguien me tocó desde atrás, pero son cosas que van pasando y mejoró todo.



Por eso la alegría…

Nos sacamos un clavo. El equipo estaba feliz, la gente del staff, los mecánicos, la gente de prensa, los cocineros, los directores. Es que después de todo lo que pasó ganar, pues fue sensacional, eso se me hizo feliz.



¿Qué le dejó la Vuelta, su primera grande?

Que mi cuerpo puede ir hasta tal límite. Nunca había hecho un esfuerzo tan grande. Tengo una madurez extra, y se enseñó a cómo ser un mejor ciclista, un mejor profesional para lo que viene. Puedo pelear una grande en el futuro.



¿Cómo llegó a ser el líder del equipo?

No sabía cómo era una carrera de tres semanas y por eso todo era un gran interrogante. Todo se planeó para que Urán peleara la general, pero las caída y demás, pues cambió todo. Eso me dio la opción de pelear la entrada a los 10 mejores, pero el día de los abanicos perdí tiempo, por eso la idea de ganar una etapa fue el objetivo.



¿Se considera la revelación del ciclismo colombiano este año?

Nooo. Es un trabajo que he hecho. Tengo 22 años, pero soy más maduro. Estar en Europa es un aliciente más porque crezco como persona y como ciclista. Eso me da alas, soy referente de las nuevas generaciones y soy ejemplo y debo responder a eso.



