'No saben la felicidad que tengo por reivindicarme': Molano

Sebastián Molano tenía un sentimiento atravesado. Sabía que este miércoles podía volver al triunfo. Se preparó para esto y por eso fue que sacó todas sus fuerzas para llevarse el triunfo en la segunda etapa del Tour Colombia.

Sensaciones. La verdad que estoy muy emocionado, quiero agradecer a todos en mi equipo que hicieron un trabajo espectacular. No saben la felicidad que tengo de reivindicarme, de volver a ganar. El año pasado fue difícil. Tengo un nudo en la garganta. Llega el momento de salir a la orilla y este es.



Estrategia. El Deceuninck-Quick Step hizo un trabajo muy bueno, porque faltando dos kilómetros nos hicieron un hueco y la idea era ir a rueda de Álvaro Hodeg. A falta de un kilómetro venía muy bien y sabía que Álvaro iba pasando con su lanzador.

Maximiliano Richeze los vio y me lanzó. Sabía que había que sorprender a Álvaro.



Hodeg. Había que sorprenderlo. Afortunadamente estaba con muy buenas piernas y había que sorprender a Álvaro. Hicimos un trabajo muy espectacular.



Celebración. El año pasado tuve muchos problemas, fue un año difícil, a inicio de año estuvo la fractura de la mano, pero ya salí a la orilla.



Nuevos victoria. Aunque quedan varias etapas. Quería ganar e ir con más confianza los próximos días. Se sabe que ya se ganó y no hay presión. Así se trabaja mejor.



