La sorpresiva afirmación del campeón del Giro de Italia sobre Nairo

Ríchard Carapaz es el actual campeón del Giro de Italia y otra de las grandes figuras del Tour Colombia 2.1. No es nuevo para el ciclista de 26 años correr y ganar en Colombia.

Juan Carlos Rosero, quien fue uno de los ciclistas ecuatorianos más importantes, ya fallecido, habló en el 2013 con Oliverio Cárdenas, quien se encargó de abrirle las puertas a Carapaz.



Canapro lo tuvo en sus filas. Fue cuarto en la Vuelta del Porvenir 2013 y después regresó en el 2015, año que recuerda mucho, pues se impuso en la Vuelta de la Juventud. En esa ocasión venció a Aldemar Reyes y a Jhonatan Restrepo y fue dirigido por Luis Cely, el DT del equipo Strongman-Campagnolo.

Un año más tarde, este hombre nacido en El Carmelo (Carchi, Ecuador) pasó al Movistar, escuadra en la que estuvo con Alejandro Valverde y Nairo Quintana.

El año pasado consiguió ganar el Giro y le sirvió para ser tentado por el Ineos de Chris Froome y Egan Bernal, con quien, este año, irá a Italia a defender el título. EL TIEMPO habló con él.



¿Qué significa que dos suramericanos sean los campeones del Giro y el Tour?

El nivel ciclístico en Suramérica ha subido. Ganar el Giro y el Tour son grandes gestas para esta parte del mundo. Tenemos dos eventos internacionales importantes, como la Vuelta a San Juan y el Tour Colombia y deberían seguir creciendo. Es clave para el ciclista y para la afición.



¿Cómo analiza el recorrido del Giro 2020?

Me gusta. Lo más importante es que tengo ganas de hacerlo. Considero que la experiencia de haber competido ya en la carrera y haberla ganado me da confianza para lo que viene este año.

¿Por qué cree que puede volver a ganarlo?

El triunfo del 2019 no nos da la seguridad de volverlo a hacer. Claro, esa es la intención. Es un recorrido que va a estar marcado por las cronos y la montaña.



¿Cuál será la parte más definitiva?

La última semana nos vamos a encontrar de todo. Será bien difícil. Es favorable para los escaladores y vamos con ambición.

El Giro tendrá tres etapas contrarreloj, ¿qué trabajos ha hecho?

No lo vemos como una cosa inalcanzable. Estamos con la gente preparada. Sabemos que nos vamos a enfrentar a eso y solamente hay que trabajar. Hay personas que están hechas para la crono, otras para el llano y otras para la montaña, así que la sumatoria de todo es pulir lo que nos hace falta y aprovechar las capacidades.



¿Cuál fue la clave para obtener la victoria en el Giro?

Al final hubo mucha gente que estuvo involucrada en esto. Tengo buena relación con la preparadora (Iosune Murillo), ella me ayudó mucho. Fue clave para el Giro. El equipo me colaboró a marcar el camino, sin ellos no lo había podido hacer.



¿Qué garantía le da estar en el mejor equipo del mundo?

Representa mucho. Siempre uno aspira a más. Estamos acá para trabajar, para dar lo mejor, dejando siempre lo mejor de nosotros día a día. Tenemos varios objetivos en común y los trabajaremos para conseguirlos.

¿Es más responsabilidad?

No lo veo así. Esto es lo que me gusta y, además, me ayudan para hacerlo. No siento ni responsabilidad ni presión. La gente puede decir que de pronto hay presión, pero no es así. Lo cierto es que me gusta estar envuelto en estas cosas.



¿Qué rememora de su llegada a Colombia?

Fue el primer equipo extranjero que tuve. Recuerdo a la gente que nos apoyó. Venían dos ecuatorianos desconocidos, Carapaz y Jhonatan Caicedo, a una tierra de campeones.



¿Y el triunfo en la Vuelta de la Juventud?

Ganamos el título y tres etapas. Eso es un recuerdo bastante bueno para mí. Dejé muchos amigos y me recuerda el inicio de esta gran historia.



¿Hará el Tour este año?

No sé. Me gustaría. No creo que sea esta vez o de pronto sí, pero tenemos muchos años por delante para correrlo.



¿Qué analiza de la lucha entre Ineos y el Jumbo Visma?

Todos podemos tener diferentes expectativas. Cada equipo es muy diferente y cada uno tiene su objetivo en común.

¿Quién gana de esta pelea?

El público, el ciclismo. Tal vez sea una controversia y la gente lo vea como una ‘pelea’, pero creo, son equipos diferentes, trabajamos distinto y ambos tienen corredores de gran valía.



¿El resto está por debajo de esos dos?

Cada quien se pone en su sitio. Ineos se ha puesto en el de él, pues ha ganado cosas importantes.



Froome se ha visto entrenando fuerte, ¿estará bien para el Tour?

No lo puedo decir. No soy un médico. Se ha visto bien. No puedo dar un pronóstico sobre eso, pero espero que pueda llegar y puede ser el mismo de siempre.



Nairo se fue a un equipo de segunda división…

Fue decisión de él. Respeto la determinación. No sé por qué lo hizo, pero si no se encontraba bien, pues al final uno va a donde uno quiere.

Hubo polémica con su salida del Movistar, ¿qué comenta de eso?

Al final yo no iba a correr la Vuelta a España, eso estaba claro. Siempre te quieren meter en polémicas, una cosa, otra cosa, que si iba, que si no, pero sin más.



