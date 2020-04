Radical postura de Nairo sobre actualidad del ciclismo: ¿correr o no?

El colombiano Nairo Quintana (Arkea-Samsic) aseguró que deben realizarse carreras este año para "garantizar la continuidad" financiera del ciclismo mundial y evitar mayores pérdidas para los equipos y deportistas, preocupados especialmente si no se realiza el Tour de Francia 2020.

"Es claro que lo que prima es la salud de todos, pero aunque sea tarde o sin público, tienen que hacerse algunas de las carreras para garantizar la continuidad del ciclismo mundial", opinó Quintana en una conversación con la Federación Colombiana de Ciclismo (FCC) en un "Instagram Live".



En cuanto al Tour de Francia, cuyo inicio fue postergado al 29 de agosto, el exciclista del Movistar dijo que si fuese cancelado, para los deportistas y los equipos "sería muy riesgoso porque podrían perderse los 'sponsors'", una circunstancia compleja dada la dificultad para encontrar nuevos patrocinadores con las mismas ofertas.



"Además los ciclistas que este año no han corrido nada terminarían sus contratos y va a ser muy difícil encontrar sitio para todos. Sería catastrófico", explicó.



Como lo ha hecho en las últimas semanas, el ciclista de 30 años volvió a referirse a su paso por el Movistar y dijo que sus años más difíciles fueron el primero y el último.



"El último lo fue por las diferentes decisiones, compartir los lideratos no era cómodo para ninguno. Nunca tuvimos problemas, nunca peleamos ni salimos a decirnos cosas, tampoco es mi forma de actuar ni de ser, pero era muy maluco para todos, para los que estábamos ahí y para los directores", aseguró Quintana.



En cambio, dijo que su primer año (2012) fue complejo por lo que significaba ser "latino y joven", y tener que "pisarle los talones" a los "viejos de experiencia".



El colombiano, campeón del Giro de Italia de 2014 y de la Vuelta a España de 2016, también confesó que entrenarse en casa ha sido muy difícil para él porque no tiene los hábitos.



"Ahora tenemos esas plataformas que ayudan a entrenar bien, (como los) simuladores inteligentes. Así vamos tratando de no perder la forma y mirar cómo estaremos cuando salgamos a la carretera", manifestó.



Quintana anunció además que sorteará la "maglia rosa" con la que ganó el Giro de Italia en 2014 para "sacar un buen beneficio para la gente que lo necesite" ante la situación que viven los pobladores de los barrios más pobres de la ciudad colombiana de Tunja por la pandemia del coronavirus.



EFE