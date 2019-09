La tristeza de Miguel Ángel López por su caída en la Vuelta

Caída. En el pedazo de tierra se me ha resbalado la bicicleta y me fui al suelo, por detrás venía Sergio Higuita. Una lástima que me he caído porque les llevaba unos 30 segundos a mis rivales y venía con unas piernas muy buenas. Me tocó aguantar solo, porque el carro venía atrás, me ha tocado una bicicleta ahí con problemas. Perdí unos segunditos, pero lo importante es que el equipo está muy motivado.

Consecuencias. Creo que al final venía muy bien y ahora me toca reponerme del golpe que afortunadamente no es nada. Estoy motivado, porque sé que si no hubiera pasado eso, hubiera hecho algo bueno. Estamos en la mitad de la Vuelta y todo puede pasar.



Golpe. Creo que muscular y físicamente me ha golpeado porque me he golpeado en el muslo derecho, se me ha bloqueado la pierna con un poco de dolor y la bici venía coja y no andaba mucho.



