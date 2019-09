'De acá en adelante este oro es de peso': Leonardo Páez

El boyacense Leonardo Páez se coronó campeón mundial de maratón MTB, en el certamen que se realizó en Grachen, Suiza, este domingo. El colombiano sabe que de aquí en adelante comienza su verdadera responsabilidad.



En charla con EL TIEMPO, Páez habló de sus opciones en el pasado y reconoció que la idea es seguir trabajando fuertemente para seguir alcanzando sus metas.

La más cercana. En el 2016 iba de líder y se me rompió el manubrio. Esa vez perdí la opción del podio y quede de cuarto.



Frustración. Sin duda que la tristeza me invadió. Fue muy duro pararme de eso porque tuve ese triunfo muy cerca. Pude haber ganado, pero ese incidente me lo impidió.



La carrera del título. Este recorrido no me favorecía. Tenía muchas bandas técnicas y subidas en asfalto y no eran para mí. Sin embargo, pues lo corrí y a medida que transcurría la carrera se me fue dando la oportunidad.



El ataque. Estudié cómo iban los rivales y pensé que podía hacer efectivo un ataque es una de las subidas y los hice sin pensarlo. Probé y me salió.



El final. A falta de 12 km de la meta había un repecho duro, de rampas del 27 y 30 por ciento de inclinación, pero decidí atacar antes. Fue lo mejor porque a esas duras rampas debía llegar puntero para sacar más diferencia, por eso me fui antes.



El incidente. Los últimos 10 km los hice con lo que tenía. Y a falta de 4 km para el final me caí, se me rompió el cambio y tuve que hacer esa travesía con el corazón, no había de otra, no se me podía escapar el triunfo otra vez.



La responsabilidad. De acá en adelante este oro es de peso. Ya empieza lo duro porque uno no puede ser el de antes, debe confirmarlo en las carreras. Lo único que entiendo es que este título mundial no se me puede subir a la cabeza.



La reacción. La verdad fue que me despertaba y me ponía a pensar en todo lo que ha pasado. Son tantos años buscando este título, ya había hecho podio cuatro veces, pero el oro no llegaba.



Sentimientos. Hoy pienso en que no me he despertado de este sueño. Es que han sido muchos años de sacrificio fuera de la casa, sin mi familia, pero también digo que ya tengo esa recompensa.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel