'Ver estos grandes resultados es algo muy emocionante': Sosa

Etapa. He visto que ninguno me ha seguido y llegué hasta el final, creí que no iba a poder, pero estoy contento por el equipo que me ha ayudado bastante a retener este título.

Energía. Después del esfuerzo que uno hace en una carrera y ver estos grandes resultados es una cosa muy emocionante.

Experiencia. Creo que el año pasado me hizo un poco de experiencia, creo que hoy he puesto un poco más en prueba todo, el año pasado cometí un error que partí de atrás y Miguel Ángel López me ha recuperado. Ya hemos estado aprendido y la idea es mejorar cada día más.



DEPORTES