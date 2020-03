Egan, tajante: esto piensa sobre hacer los Juegos Olímpicos Tokio-2020

El colombiano Egan Bernal (Ineos), ganador del Tour de Francia 2019, se ha mostrado partidario del aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio debido a la pandemia producida por el coronavirus.

Mientras el Comité Olímpico Internacional se da un plazo de cuatro semanas para tomar una decisión definitiva, algunos deportistas que cumplen con la cuarentena domiciliaria se pronuncian al respecto sobre la cita olímpica prevista entre el 24 de julio y el 9 de agosto.



Egan Bernal (Zipaquirá, 23 años), quien participa en entrenamientos a través de las redes sociales, tiene las ideas claras sobre el futuro de la cita olímpica.



"En la actualidad, dada la situación global vinculada al coronavirus, creo que los Juegos Olímpicos no deberían organizarse en las fechas planificadas y posponerlos a 2021", dijo Bernal a L'Equipe.



El campeón colombiano lanzó en el mensaje de "quedarse en casa para lidiar el coronavirus, porque esta amenaza es mucho más importante que el Tour de Francia o los Juegos Olímpicos". Bernal solo ha corrido esta temporada ocho días, el Tour Colombia y los nacionales de Colombia.



Su gran reto es renovar el título del Tour, pero el defensor del título deberá replantearse el calendario si la crisis vírica se extiende.



El corredor del Ineos pasó las pruebas del coronavirus como cualquier persona que ha regresado al país procedente del extranjero, y según las reglas del Gobierno, debe cumplir un aislamiento de 14 días.



Bernal dio negativo en las pruebas a las que fue sometido y se entrena en su casa, mpulsando una iniciativa del Ministerio de Deportes llamada "Entreno en casa", recurso para tratar de no perder la forma.



EFE