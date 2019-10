La increíble revelación que hizo Egan sobre el Tour del 2020

"Tengo la mente abierta, no es solo una decisión mía y no me cierro a otras posibilidades", declaró el vigente ganador del Tour de Francia Egan Bernal, este martes en París, en la presentación de la edición 2020 de la carrera.

¿Cambia mucho venir al Tour como ganador?, le preguntaron al prodigio colombiano tras la presentación, en la que fue honrado como último campeón. "Primero hay que saber si voy a venir. Pero sería realmente genial y tener esa responsabilidad de tener que defender la camiseta amarilla. Sería muy especial y muy bonito", dijo en un primer momento.

Primero hay que saber si voy a venir. FACEBOOK

TWITTER

"Parece que el recorrido me viene bien, pero hay que mirar el recorrido del Giro también, no quiero ser un corredor que no mire las otras grandes vueltas", continuó el ciclista del Ineos.

El equipo británico, ganador de seis de las últimas siete ediciones del Tour, tiene varios jefes de filas; Chris Froome, cuyo objetivo es regresar al Tour para conquistar su quinto título tras su grave caída, Geraint Thomas, ganador en 2018, y el ecuatoriano Richard Carapaz, ganador del último Giro y fichado para el próximo curso.

Parece que el recorrido me viene bien, pero hay que mirar el recorrido del Giro también. FACEBOOK

TWITTER

"Vamos a ver los recorridos, qué piensa el equipo, qué piensa Dave (Brailsford, director), los otros corredores... No solo es una decisión mía. Tengo la mente abierta y no me cierro a la posibilidad e ir al Giro, tal vez Giro-Tour, o Giro-Vuelta... Hay muchas posibilidades", reiteró Bernal.

El primer colombiano en ganar la mejor carrera por etapas del mundo descubrió este martes el recorrido de la edición 2020, otra vez centrado en las montañas, como en 2019, y con una sola etapa contrarreloj, que además finaliza con la durísima subida a la Planche des Belles Filles.



"Hoy el del Tour lo pasaron muy rápido, lo tengo que revisar bien. Parece que me viene bien, pero antes de conocerlo la idea era ya esperar a conocer el recorrido del Giro. Es una decisión que no se toma a la ligera", continuó "Yo no puedo llegar y decir 'voy a estar en el equipo del Tour'. Somos un equipo y hay que encontrar la forma de repartir las carreras, dependiendo de qué carrera le va mejor a cada corredor", añadió.



AFP