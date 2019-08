Valverde salió en defensa de Nairo en la Vuelta a España

El ciclista español Alejandro Valverde salió en defensa de los que hablan de la pérdida de tiempo de la etapa cinco de la Vuelta a España, en la que el colombiano cedió algunos segundos en la subida final.

“Nairo no ha fallado. Sigue estando fuerte y hoy (miércoles) ha perdido tiempo, pero relativamente poco. Fallar sería perder cinco minutos, por ejemplo”, dijo.



Valverde afirmó que no todos los días se puede estar bien y su trabajo fue cerrar el hueco y acortar las diferencias que se tenían con Miguel Ángel López.

“Era una subida que le venía bien a él, pero no todos los días se está igual. Yo he seguido para adelante intentando que ‘Superman’ López se nos fuese lo menos posible”, añadió.



Finalmente, el español dijo: “De momento he tenido piernas; no podemos ir más que día a día y Nairo sigue siendo nuestro líder, por supuesto”.



DEPORTES