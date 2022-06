Luego de que Egan Bernal se convirtiera en un personaje protagonista del debate político en Twitter, este miércoles el candidato presidencial Gustavo Petro decidió referirse por primera vez, directamente, sobre los agudos comentarios que le ha hecho el ciclista en dicha red social.

En una entrevista que publica esta mañana el portal 'Marca Claro', el político responde sin pelos en la lengua a preguntas singulares de dicho medio. Entre ellas, si cree que "Egan Bernal se ha convertido en su peor enemigo" o "si le guarda rencor a Egan Bernal".



'¿Se siente orgulloso de lo que ha hecho Egan?'

"Egan Bernal se ha convertido en su peor enemigo. ¿Le quiere enviar un mensaje?", le pregunta 'Marca Claro' a Petro.



"No estoy seguro de que sea Egan el que escribe", responde el candidato.

"¿Tiene alguien detrás?", replica el reportero.



"Hay una costumbre. Un personaje que conozco muy bien, que digamos con contratos cogen CM (Community Manager) de mucha gente famosa y usan eso en política y a veces el verdadero personaje ni sabe. Ahí yo cojo mi distancia, porque si yo le respondiera a Egan no sé si es él", comenta el hombre del Pacto Histórico.



"Egan es de Zipaquirá. Yo me crie en Zipaquira. No nací ahí, pero me crie. Me eduqué ahí. Y en mi lucha política por Zipaquirá, joven ya rebelde, nosotros hicimos un barrio y tomamos unas tierras para familias muy pobres que se llama el Bolívar 83. Hicimos un proceso comunitario de construcción del barrio. Y ahí me gustó esa época porque era construir un país en chiquito. Con mucha democracia, los cabildos populares, cómo hacer el alcantarillado con trabajo... yo cargaba bultos. Era un flacucho estudiante, mis manos cogían libros, pero de hazadones poco. La gente me quiere aún hoy después de 40 años y aún las personas que están ahí me quieren. Y una de las familias que llegó ahí era la familia de Egan. Yo no sé si él nació ahí, pero se crio ahí, en ese barrio popular. Es un puente y luego se volvió el campeón", dijo Petro al ser cuestionado por si "se siente orgulloso de lo que ha hecho Egan".



"¿No le guarda rencor?", inquiere el periodista que firma la nota al final del diálogo.



"No, para nada. Ojo, si nosotros en estos procesos de discusión política guardamos rencor, nos destruimos. Hay que ser equipo", concluye Petro.

