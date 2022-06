Greg LeMond, el único estadounidense en figurar en el palmarés del Tour de Francia, anunció que este año no estará acompañando a la 'Grande Boucle' debido al tratamiento que debe recibir para curarse de una leucemia.

Tres veces ganador del Tour (1986, 1989, 1990), Greg LeMond, que reside en Estados Unidos, cumplirá 61 años el 26 de junio.



El mensaje



"Me han diagnosticado una leucemia mieloide crónica. Afortunadamente es un tipo de cáncer que puede curarse y un tipo de leucemia que no pone la vida en peligro", declaró LeMond en un mensaje difundido el pasado fin de semana en su página personal.



"Pasé por unas semanas con fatiga que me llevaron a someterme a un control incluyendo análisis de sangre. Después de una serie de exámenes y de una biopsia de la médula ósea recibí el diagnóstico oficial el pasado viernes", explicó el antiguo doble campeón del mundo (1983 y 1989).



"El pronóstico a largo plazo es favorable", indicó el campeón estadounidense. Aunque por el momento, LeMond no podrá acudir a Francia a seguir la carrera. "Estoy ansioso por volver al Tour el próximo verano (boreal)", añadió.



AFP