'No creo que Nairo vaya a ganar el Tour de Francia': Greg Lemong 

El exciclista estadounidense Greg Lemong señaló que el colombiano Nairo Quintana nunca ganará un Tour de Francia.

Lemond, en declaraciones a la página especializada www.cyclingnews.com advirtió que guarda la esperanza de verlo en los primeros puestos de la general.

“No es explosivo y carece de la habilidad de atacar, de hacer hueco”, dijo.



Y agregó: “Siempre tengo la esperanza de que sea favorito, pero me gustaría ser su entrenador para entenderle. Me parece una sorpresa que no haya seguido con una progresión. Su potencial era enorme, pero con el talento que tiene creo que no va a ganar un Tour”, precisó el campeón de la prueba francesa en 1986, 1989 y 1990.



Lemond cree que el primer favorito a ganar el Tour este año es Geraint Thomas y se refirió a lo que puede hacer Egan Bernal.



“No se puede juzgar un Tour por haber ganado una carrera antes. A veces hay ciclistas que han ganado en Suiza o en el Dauphiné, pero siempre no siempre eso da la dimensión de lo que se hará en el Tour”, dijo.



“Los resultados de Bernal en Suiza son sorprendentes”, señaló.



