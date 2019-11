El duro consejo de un excampeón del Tour a Egan Bernal

Egan Bernal emocionó a todo el país tras convertirse en el primer colombiano en ganar el Tour de Francia. Y lo hizo con apenas 22 años de edad. Sin embargo, el nacido en Zipaquirá anunció que para el 2020, la idea es trabajar para que Chris Froome obtenga su quinta victoria en la carrera por etapas más importante del mundo.

"Siempre hay que tener un plan y nosotros tenemos el propio. Egan ha dicho que me ayudará en el Tour 2020. Para ellos tengo que ser el más fuerte", declaró Froome, quien se recupera del accidente que lo sacó de la edición 2019.



El estadounidense Greg Lemond fue tres veces campeón del Tour, en 1986, 1989 y 1990. En su primer título, compartió escuadra con otro ciclista que ganó cinco veces la carrera, Bernard Hinault. Lemond le dio un duro consejo al colombiano.



"Escuché que quizás él va a trabajar para Froome en el próximo Tour de Francia. Por favor, él (Froome) no es tu amigo y nunca lo será. Será una pérdida para tu carrera y para tu vida. No trabajes para Chris Froome", dijo Lemond, en una entrevista con el portal VeloNews.

"No tengo dudas, con 22 años no le daría nada. Le aconsejo a los jóvenes no dejarse seducir por estas personas sólo porque han ganado el Tour antes. Tomen su propio camino porque muchas veces no hay una segunda oportunidad", agregó Lemond, quien ganó su primer Tour a los 25 años, en 1986. En 1984 fue tercero, como gregario en el equipo Renault de Laurent Fignon, quien ganó la carrera, y al año siguiente pasó a La Vie Claire: fue segundo detrás de Hinault, su líder de escuadra.



"Lo siento, Froome está en el final de su carrera y Bernal en el inicio, así que no debería regalar nada a nadie. Él es más fuerte que Chris", concluyó Lemond.



